La suddivisione dei Big di Sanremo 2022 annunciata al TG1 delle ore 20.00 di domenica 30 gennaio. Continuano gli annunci di Amadeus nel telegiornale del primo canale Rai e stasera ci attendono i nomi dei Big che si esibiranno nel corso della prima serata del Festival e quelli che si esibiranno, invece, nella seconda serata del Festival.

Chi canta la prima sera e chi la seconda? Le prime due serate di Sanremo 2022 prevedono la metà dei Big in gara in ciascuna delle serate. Nella terza e nella quarta serata, così come nella quinta, invece, ascolteremo tutti i Campioni.

La serata di venerdì 4 febbraio sarà dedicata alle loro cover e ai duetti, già noti. Brani del repertorio musicale italiano e non solo: quest’anno i Big hanno potuto scegliere un brano da portare sul palco del Teatro Ariston di Sanremo anche dal repertorio musicale internazionale e non sono pochi coloro che hanno preferito portare al Festival una canzone in lingua inglese.

Dopo aver confermato la presenza di Amadeus all’Ariston con una gag nel corso del Tg1, Amadeus dà appuntamento a tutti per un nuovo annuncio importantissimo stasera. Adesso è giunto il momento di svelare i cantanti e le canzoni che ascolteremo martedì 1 febbraio e quelli che invece dovranno attendere mercoledì 2 febbraio per esibirsi.

I Big di Sanremo 2022 nella prima serata

I Big di Sanremo 2022 nella seconda serata