Nel testo di Inverno Dei Fiori di Michele Bravi a Sanremo 2022 c’è il sentimento. C’è l’amore ma anche la speranza. Il brano con il quale l’artista si prepara a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo racconta una storia d’amore intima ed emotiva ma mai triste.

Il fino conduttore del brano inedito è la speranza. Ma Michele Bravi quest’anno non stupirà solo per il brano che presenterà dal vivo dall’1 al 5 febbraio 2022 nella nuova edizione festivaliera di Amadeus ma anche per il suo look.

Si presenterà sul palco in modo diverso rispetto a ciò che siamo abituati a vedere, cambierà stile e look per l’esperienza sanremese, affidandosi a stilisti importanti che hanno vestito star d’oltreoceano del calibro di Lady Gaga.

Per Michele Bravi non è la prima volta sul palco del Teatro Ariston. L’artista torna in gara per la seconda volta, dopo Il Diario Degli Errori, che ha conquistato tutti al primo ascolto qualche anno fa.

Significato e testo di Inverno Dei Fiori di Michele Bravi a Sanremo 2022

L’amore e la speranza trovano spazio tra le parole intime e profonde affidate alla voce di Michele Bravi. Nel testo di Inverno Dei Fiori di Michele Bravi a Sanremo 2022 ci sono sentimenti e riflessioni, racconti tenuti insieme dall’emotività ma non dalla tristezza.

Il brano anticipa il nuovo disco di inediti di Michele Bravi, del quale al momento l’artista non ha comunicato dettagli in via ufficiale.