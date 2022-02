Matteo Berrettini è già in volo verso l’Italia per partecipare al Festival di Sanremo 2022 come super ospite. Lo vedremo proprio stasera, martedì 1° febbraio, durante la serata di apertura della kermesse per espressa volontà di Amadeus, conduttore e direttore artistico dell’evento. Berrettini ha appena concluso gloriosamente la sua esperienza agli Australian Open, arrivato alla semifinale in competizione con Rafa Nadal.

Chi è Matteo Berrettini

Matteo Berrettini nasce a Roma nel 1996.

La sua passione per il tennis arriva grazie al fratello minore, Jacopo, che gli insegna i primi rudimenti. Dal 2003 al 2010 Raoul Pietrangeli gli impartisce le prime lezioni a livelli professionali, ma è nel 2017 che Berrettini si ritrova sul trampolino di lancio.

Eliminato dagli Italian Open viene comunque notato dalle tifoserie internazionali, un’attenzione che verrà confermata con l’accesso a Wimbledon dopo gli Hungarian Open. Nella finale di Wimbledon viene battuto da Roger Federer, al quale ironicamente chiede: “Quanto ti devo per la lezione di tennis?”.

La strada per Wimbledon non si è conclusa: dopo un breve periodo di difficoltà fisiche, nel 2021 ritorna a Wimbledon e questa volta si aggiudica la nomea di secondo atleta italiano ad arrivare alla semifinale del prestigioso torneo, dopo il successo di Nicola Pietrangeli nel 1960. Un record battuto, tuttavia, visto che Matteo arriverà alla finale e verrà fermato da Novak Djokovic.

Matteo Berrettini è fidanzato con la collega Ajla Tomljanovic.

Dagli Australian Open a Sanremo 2022

Con grande gioia Amadeus ha annunciato l’arrivo di Matteo Berrettini a Sanremo 2022 per la prima serata della kermesse. Matteo è reduce dalla semifinale degli Australian Open, che ha disputato con grande spirito sportivo contro Rafa Nadal.

Per i grandi risultati ottenuti sia a Wimbledon che in occasione degli Australian Open, Matteo Berrettini è considerato uno dei tennisti italiani migliori di sempre e per questo calcherà il palco dell’Ariston insieme ad altri sportivi come la velocista Elisa Balsamo.