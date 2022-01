Il testo di Domenica di Achille Lauro ne rispecchia il titolo e ciò che si respira tra musica e parole è il mood tipico di una giornata di festa.

Achille Lauro torna in gara al Festival di Sanremo 2022, fortemente voluto da Amadeus, ancora direttore artistico della kermesse canora. Sul palco porterà il suo nuovo brano inedito, un pezzo dalle atmosfere che non snaturano Lauro e il percorso discografico, pur essendo molto diverso dai precedenti successi.

Alla scrittura ci sono L. De Marinis – S. P. Manzari – D. Petrella – M. Ciceroni – M. Cutolo – G. Calculli – S. P. Manzari. Tra gli autori figura quindi anche lo stesso Achille Lauro che sul palco del Festival non sarà solo. Al suo fianco ci sarà un coro, Harlem Gospel Choir, una scelta naturale in quanto la canzone si presta in modo particolare alla vocalità corale.

“Sanremo sicuramente chiude un cerchio”, ha raccontato Lauro ai giornalisti. Forse non lo rivedremo in Riviera il prossimo anno, dopo 4 partecipazione consecutive.

Significato e testo di Domenica di Achille Lauro a Sanremo 2022



Nel testo di Domenica di Achille Lauro a Sanremo 2022 c’è una citazione ai Rolling Stones intesa sia come “pietra che rotola”, traducendo i termini dalla lingua inglese, che per rivolgere un pensiero alla band per eccellenza del rock internazionale.

In Domenica ascolteremo parole e musica verso un mood spensierato, non a caso il suo nuovo singolo si intitola proprio “Domenica”, a sottolineare le atmosfere di un giorno di festa.