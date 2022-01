Un addio particolare nel testo di Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022. Al Festival numero 72 non si parla solo di amore e sentimenti, si parla anche di fine, di rottura.

La fine di una storia d’amore, il capolinea di una relazione ma anche la fine del mondo. Quest’ultimo argomento lo troviamo nel testo di Ciao Ciao de La Rappresentate di Lista a Sanremo 2022, il duo indie formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina che abbiamo già visto lo scorso anno.

Per i due è infatti il secondo anno consecutivo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, scelto da Amadeus per la seconda volta di seguito e in gara tra i 25 Campioni del Festival numero 72.

A pochi giorni dall’avvio della nuova edizione della kermesse canora, è giunto il momento di approfondire le parole che ascolteremo sul palco dell’Ariston Inn quella che sarà la settimana per eccellenza della musica italiana.

Significato e testo di Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022

A cavallo tra funk e dance, La Rappresentante di Lista non si snatura e propone al Festival un brano che contiene una riflessione profonda. Con “Ciao Ciao”, salutano il mondo. Raccontano la sua fine attraverso l’occhio di una generazione sveglia ed attenta, che guarda al futuro con disincanto.

Alla scrittura del pezzo inedito sanremese V. Lucchesi – D. F. Mangiaracina – V. Lucchesi – D. F. Mangiaracina – R. Calabrese – R. Cammarata – C. Drago – S. Privitera.