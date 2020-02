Album in uscita dopo Sanremo 2020: tutte le novità e i repack degli artisti in gara

Terminata la kermesse del Teatro dell’Ariston l’attenzione si sposta sugli album in uscita dopo Sanremo 2020, una ricerca quasi automatica che segue lo strascico della forte attenzione mediatica che il Festival registra ogni anno.

Alcuni artisti, del resto, hanno pubblicato il loro nuovo disco proprio nei giorni in cui si trovavano in gara, in tempo per includere il brano scelto per la kermesse ed eventualmente la cover presentata nella serata di giovedì 6 febbraio.

24 artisti e 8 nuove proposte con dischi già all’attivo o prossime pubblicazioni continuano a fronteggiarsi, mettendo alla prova quanto detto dalla cantautrice Levante all’Attico Monina: “Il vero Sanremo inizia dal lunedì”, ovvero dalla settimana immediatamente successiva al Festival in cui il pubblico dimostra veramente quali sono i brani più graditi dopo la gara.

I dischi usciti il 7 febbraio

Durante la cinque giorni del Festival alcuni artisti hanno lanciato album di inediti e repack, in simultanea il 7 febbraio.

Alberto Urso, in gara con Il Sole Ad Est, ha pubblicato il disco in cui la title-track è lo stesso brano di Sanremo e contiene la traccia Invicibile, un inedito con Giordana Angi e la cover di Your Song di Elton John.

Lo stesso giorno sono usciti i nuovi album di Anastasio (Atto Zero, suo primo vero disco di inediti), Elodie (This Is Elodie) e il disco di Bugo, Cristian Bugatti.

I giovani Eugenio In Via Di Gioia, in gara tra le Nuove Proposte con Tsunami, hanno pubblicato l’album Tsunami (Forse Vi Ricorderete Di Noi Per Canzoni Come), repack del disco uscito il 31 gennaio.

Giordana Angi, in gara con Come Mia Madre, ha pubblicato il repack di Voglio Essere Tua con l’aggiunta di inediti come Seconda Pelle (presente in Accetto Miracoli di Tiziano Ferro), La Tua Eredità e Désolé.

Levante, in gara con Tiki Bom Bom, ha pubblicato il repack di Magmamemoria dal titolo Magmamemoria MMXX con il brano di Sanremo, 4 bonus track e il live al Mediolanum Forum.

Marco Masini ha partecipato al Festival con Il Confronto e ha lanciato la raccolta Masini +1 130th Anniversary con tanti duetti.

Matteo Faustini, in gara tra i Giovani con Nel Bene E Nel Male ha pubblicato il primo album di inediti Figli Delle Favole.

Leo Gassmann, vincitore della categoria Giovani con Vai Bene Così ha pubblicato il disco Strike.

Paolo Jannacci ha lanciato il repack di Canterò, primo album da cantautore uscito nel 2019 con l’edizione di Sanremo che include il brano Voglio Parlarti Adesso; stessa cosa per i Pinguini Tattici Nucleari che hanno pubblicato il repack di Fuori Dall’Hype includendo il brano Ringo Starr.

Raphael Gualazzi, infine, ha pubblicato il disco Ho Un Piano con Carioca.

Tutti gli altri album in uscita dopo Sanremo 2020

Il vincitore del Festival Diodato pubblicherà Che Vita Meravigliosa il 14 febbraio e nello stesso giorno usciranno Viceversa di Francesco Gabbani, Grandissimo (Sanremo 2020 Edition) di Irene Grandi e Nigio di Enrico Nigiotti. Stesso discorso per Twerking Queen El Resto Es Nada di Elettra Lamborghini.

Il 21 febbraio uscirà Pugili Fragili di Piero Pelù.

Il 28 febbraio usciranno Ricercato? No Grazie di Junior Cally e Io Sono Fasma di Fasma.

L’elenco degli album in uscita dopo Sanremo potrebbe allungarsi.