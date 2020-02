Il testo di Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 porta il ritmo all’Ariston

Nel testo di Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini a Sanremo 2020 si legge la maniera di superare un brutto momento attraverso l’armonia musicale.

Così è stato descritto il brano che segna il debutto di Elettra Lamborghini sulle tavole del palco del Teatro Ariston, in un’edizione a cifra tonda che fino a questo momento non ha risparmiato un lunghissimo stuolo di polemiche che sono passate dalle conduttrici ai Campioni in gara.

La chiamata al Festival di Sanremo arriva quasi a sorpresa, dopo il grande successo di Pem Pem e il primo album, Twerking Queen, che ha rilasciato nel mese di giugno dopo la prima esperienza come giudice a The Voice Of Italy al fianco di Gigi D’Alessio, Gué Pequeno e Morgan.

Il significato di Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini a Sanremo 2020

Il testo del brano che porterà Elettra Lamborghini per la prima volta in gara parla di come la musica sia capace di far superare anche i momenti più bui. Non mancano i ritmi latini, quelli con i quali è diventata famosa, che porteranno un po’ di ritmo sul palco del Teatro Ariston a cominciare dal 4 febbraio.

La musica è quindi la strada che vuole intraprendere Elettra Lamborghini, che ha iniziato la sua carriera nelle discoteche milanesi fino al rilascio di Pem Pem, con il quale ha voluto provare a dimostrare il suo talento artistico. Non poteva quindi che essere la musica il motore del brano che la porterà sul palco di Sanremo, dove duetterà anche con Myss Keta in Non Succederà Più, nella serata dedicata alle cover.

Gli autori di Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini

Davide Petrella firma il testo di Musica (E Il Resto Scompare), con la collaborazione di Michele Canova che ha anche prodotto il brano. Sarà possibile ascolta Musica (E Il Resto Scompare) a cominciare dal 4 febbraio, serata inaugurale del Festival di Sanremo.

Di seguito, il testo di Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini pubblicato da Sorrisi E Canzoni TV.

Testo di Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini a Sanremo 2020