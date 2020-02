Alberto Urso a Sanremo 2020 con Il Sole Ad Est e il nuovo album

Alberto Urso a Sanremo 2020 presenta il brano Il Sole Ad Est, in gara nella categoria dei Campioni.

Il vincitore in carica del talent show Amici di Maria De Filippi è tra i 24 Big scelti dal direttore artistico Amadeus per la nuova edizione della kermesse canora che si terrà al Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai1 dal 4 all’8 febbraio 2020.

Alberto Urso a Sanremo 2020

Per Alberto Urso il Festival di Sanremo è un sogno che si realizza dopo un 2019 particolarmente ricco di riconoscimenti e di soddisfazioni.

Alberto scopre il Festival di Sanremo a 8 anni quando sua madre gli mostra il video del 1995 dove Andrea Bocelli canta Con Te Partirò.

Alberto ricorda di essere rimasto colpito dall’accoglienza del pubblico: “Rimasi estasiato dal fatto che un tenore infiammasse il pubblico del festival della musica leggera. Pensai che sarebbe stato bello un giorno poter provare una così grande emozione”.

Alberto Urso si è esibito nella prima serata del Festival con Il Sole Ad Est. Il video dell’esibizione:

Alberto Urso in tour nel 2020

Alberto Urso ha annunciato tre appuntamenti speciali in programma tra maggio e luglio. Le location sono quelle del Teatro degli Arcimboldi di Milano, dell’Auditorio Parco della Musica di Roma e del Teatro Antico di Taormina. TUTTI I DETTAGLI SUL TOUR DI ALBERTO URSO E SUI BIGLIETTI IN PREVENDITA

Il nuovo album di Alberto Urso dopo Sanremo 2020

Venerdì 7 febbraio uscirà la nuova versione di Il Sole Ad Est, l’album che Alberto Urso ha pubblicato il 31 ottobre. Nel repack del disco ci sarà il pezzo sanremese omonimo.

Chi è Alberto Urso

Si avvicina alla musica a 8 anni, quando il padre lo porta ad un concerto di un amico tenore. Grazie al sostegno di nonna Rosetta, studia e si diploma in teoria e solfeggio presso il Conservatorio di Messina e consegue la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera.

La sua passione per la musica è anche in un tatuaggio: si è tatuato sul braccio sinistro lo spartito del brano O Sole Mio insieme a Euterpe, dea della musica.

Tenore e polistrumentista, Alberto Urso pubblica il suo primo disco di inediti il 10 maggio 2019, mentre partecipa al programma TV Amici di Maria De Filippi che gli consente di dimostrare le sue doti canore.

Un’impostazione lirica con un pizzico di pop: Alberto Urso rilascia un disco, Solo, che piace al punto da risultare il disco d’esordio più venduto del 2019. Vince Amici nello stesso anno mentre il disco ottiene la certificazione di Oro per aver superato le 25.000 copie vendute, incontra i fan in bagni di folla in tutta Italia e si prepara al successivo passo discografico.

L’album di Alberto Urso, Il Sole Ad Est

Per Alberto Urso il seguito di Solo è Il Sole Ad Est, l’album rilasciato lo scorso 31 ottobre 2019, che ha debuttato al secondo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana in Italia. Il pop qui si fonde con sonorità rock senza mai eclissare la vocalità del tenore, che incontra suoni più contemporanei, adatti al mainstream.

Nel disco troviamo lo zampino di alcuni artisti ed autori italiani che hanno voluto scrivere per Alberto: in Il Sole Ad Est ci sono Ermal Meta, Giordana Angi, Kekko Silvestre, Gerardo Pulli, Piero Romitelli, Briga e Federica Camba.

Il Solo Tour 2019 lo porta ad esibirsi con brani del suo repertorio e cover eccellenti, spaziando dal blues alla lirica, dal pop al rock dal jazz alla dance. Alberto Urso riempie i teatri e si prepara a calcare adesso il palco del Festival di Sanremo numero 70.