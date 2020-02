Il vincitore del Premio della Critica di Sanremo 2020, il miglior testo e tutti gli altri premi del Festival

Diodato è il vincitore del Premio della Critica di Sanremo 2020 con Fai Rumore e il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, due importanti riconoscimenti ai quali si aggiungono il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo conferito a Rancore per il brano Eden e il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la migliore composizione musicale assegnato a Tosca per la canzone Ho Amato Tutto, oltre al Premio TIMmusic assegnato a Francesco Gabbani per Viceversa, il brano di Sanremo più riprodotto sull’app TIMmusic. In quest’ultimo caso il premio è stato consegnato dal presidente TIM Salvatore Rossi.

Diodato vince il Premio Mia Martini e il Premio Lucio Dalla

Il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, conferiti rispettivamente dalla Sala Stampa Roof dell’Ariston e dalla Sala Stampa radio-tv-web del Palafiori, vanno a Diodato.

Il cantautore di Aosta vince i due premi con il brano Fai Rumore. L’anno scorso il Premio “Mia Martini” è andato a Daniele Silvestri in gara con Argento Vivo e tra le vittorie più celebri ricordiamo Vietato Morire di Ermal Meta nel 2017 e soprattutto Mia Martini, a cui oggi è dedicato il Premio, con Almeno Tu Nell’Universo nel 1989.

Quest’anno, inoltre, il Premio della Critica per la categoria Nuove Proposte è andato agli Eugenio In Via Di Gioia.

Rancore vince il Premio Bardotti per il miglior testo

Un lavoro sul quale il rapper aveva puntato tantissimo, oggi premiato con il Premio Bardotti che viene consegnato all’autore del brano scelto come miglior testo su scelta della Commissione Musicale. Il testo di Eden di Rancore, infatti, gioca con le parole che divengono codici per decriptare il nostro momento storico e affrontarlo con dissenso declinato attraverso il flow.

Tosca vince il Premio Bigazzi per la migliore composizione musicale

Un lavoro di fino, quello che emerge da Ho Amato Tutto di Tosca: il taglio classico e poetico della musica e la scelta melodica delle parole sono stati premiati con il Premio “Giancarlo Bigazzi” assegnato alla migliore composizione musicale in gara al Festival di Sanremo.

Francesco Gabbani vince il Premio TIMmusic

Il Premio TIMmusic viene consegnato all’artista con maggiori ascolti sull’App TIMmusic, e il Presidente della TIM Salvatore Rossi ha consegnato il riconoscimento a Francesco Gabbani per Viceversa, una canzone d’amore appassionato che già dai primi giorni del Festival era stata particolarmente apprezzata dal pubblico e dalla giuria demoscopica.

Diodato, in questo Festival, ha fatto tris: vincitore del Premio della Critica di Sanremo, vincitore del Premio “Lucio Dalla” e vincitore della categoria Campioni del Festival di Sanremo, è salito sul podio insieme a Francesco Gabbani e ai Pinguini Tattici Nucleari che hanno partecipato al Festival con il brano Ringo Starr conquistando un posto di fiducia al di là degli ambienti indie-rock nei quali eravamo abituati a incontrarli.

Durante la serata delle cover, inoltre, Diodato ha cantato 24000 Baci di Adriano Celentano insieme a Nina Zilli ottenendo un ulteriore placet anche da parte degli spettatori più puristi.

Con 3 premi, il vincitore del Premio della Critica di Sanremo 2020 Diodato dimostra di essere la nuova rivelazione del Festival della Canzone Italiana.