Irene Grandi a Sanremo 2020 con Finalmente Io dopo l’album Grandissimo

Irene Grandi a Sanremo 2020 porta un brano scritto da Vasco Rossi. Finalmente Io è il titolo scelto per la canzone che la riporta sul palco del Teatro Ariston, dove è stata spesso protagonista nonché vincitrice morale di alcune edizioni.

L’annuncio del ritorno a Sanremo ha portato con sé anche l’entusiasmo per il brano scritto dal Kom, che nel 2019 era tornato in radio come autore anche con Io Sono Bella di Emma Marrone.

Le dichiarazioni di Irene Grandi su Finalmente Io

“Cantare questa canzone è un po’ come guardarmi allo specchio e vedere chi sono. Gli errori, i limiti, le mancanze della mia vita, schiaffate nero su bianco. E in mezzo a questa palude finalmente trovare il fior di loto. Il canto che è il mio talento, e il cantare, diventano il momento straordinario della mia esistenza. Grazie Vasco, non poteva esserci regalo più bello di una canzone in cui mi svelo e poi mi perdono, dichiarando il mio amore al canto”.

Irene Grandi a Sanremo 2020 si esibisce in Finalmente Io

A rompere il ghiaccio della 70esima edizione è Irene Grandi, che porta con onore un brano di Vasco Rossi tradendo un filo di emozione di troppo, complice la complicata gradinata di Sanremo scesa per prima (qui il testo).

Ecco il video dell’esibizione:

Chi è Irene Grandi

Irene Grandi nasce a Firenze nel 1969. Dopo la maturità scientifica, si avvicina alla musica facendo parte di numerose band, composte da sole donne. La carriera da solista inizia nel 1992, dopo una lunga serie di collaborazioni in cui si conta anche l’amicizia con Simona Bencini dei Dirotta Su Cuba.

Un anno dopo l’inizio della carriera da solista, nel 1993, rilascia Un Motivo Maledetto, singolo che viene notato da Dado Parisini, produttore di quella che diventerà la Warner Music Italia. Ed è così che conquista il suo primo contratto discografico. Nel 1994, partecipa al Festival di Sanremo con il brano Fuori e pubblica il suo primo album, che intitola Irene Grandi.

Il 1995 è l’anno del grande successo, ottenuto con il rilascio del secondo album In Vacanza Da Una Vita. Tra i brani più noti del disco, compaiono Bum Bum, In Vacanza Da Una Vita, Dolcissimo Amore, Bambine Cattive e L’Amore Vola. Iniziano le collaborazioni importanti, come quella con Pino Daniele in Se Mi Vuoi.

Arriva il terzo album di inediti, nel 1997, con i singoli Che Vita è, Otto E Mezzo e Primitiva. Nel 1998, esce il secondo album che incide per il mercato estero. Verde Rosso E Blu, il suo quarto album pubblicato nel 1999, conquista Vasco Rossi e lo spinge ad avviare una collaborazione con lei.

Nel 2000 torna al Festival di Sanremo con La Tua Ragazza Sempre, brano scritto per lei da Vasco Rossi. Di quell’edizione, è considerata la vincitrice morale. Il brano rappresenta anche la prima collaborazione con Vasco Rossi. Nel 2001, arriva il primo Best Of.

Prima Di Partire esce nel 2003. Si rafforza il rapporto con Gaetano Curreri e con Vasco Rossi. Arriva Buon Compleanno, scritto da Pia Tuccitto e Laura Trentacarlini ma anche Oltre. In quell’anno, è ospite speciale del tour di Vasco Rossi.

Il settimo lavoro di Irene Grandi è Indelebile, che realizza tra Londra, Firenze e Milano. Rilascia i singoli Lasciala Andare e Non Resisto. Nel 2007 pubblica Irenegrandi.hits, con 34 brani e due inediti, tra cui anche il grandissimo successo radiofonico Bruci La Città, scritta per lei da Francesco Bianconi dei Baustelle. L’album contiene anche un altro inedito, La Finestra, che ha scritto con Paolo Grassi. Presenti anche tre cover, tra cui quella di Sono Come Tu Mi Vuoi di Mina.

Torna a Sanremo nel 2010 con La Cometa Di Halley. Dall’album che ne consegue, estrae il singolo Alle Porte Del Sogno. Nel 2012, collabora con Stefano Bollani. Nel 2015, passa alla Sony Music e partecipa a Sanremo con il brano Un Vento Senza Nome.

Torna a Sanremo in duetto con Loredana Bertè per supportare il brano Cosa Ti Aspetti Da Me, che l’artista di Bagnara Calabra ha portato fino al 4° posto.

L’artista toscana ha anche annunciato il repack del disco Grandissimo che aveva rilasciato per i 25 anni e che includerà anche due inediti, Devi Volerti Bene e Finalmente Io, che porterà in gara a Sanremo.