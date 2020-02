Fasma a Sanremo 2020 con Per Sentirmi Vivo dal nuovo album (testo)

Fasma a Sanremo 2020 porterà Per Sentirmi Vivo per la categoria Nuove Proposte dopo la vittoria a Sanremo Giovani insieme agli altri 7 partecipanti.

Al secolo Tiberio Fazioli, Fasma nasce a Roma il 17 dicembre 1996 ed è un dichiarato fan del rapper Eminem. Ad appena 20 è già fondatore di una crew, la WFK, insieme al suo produtte GG, Barak Da Baby e con la partecipazione del suo produttore Tommy L’Aggiustatutto.

Prima della sua partecipazione a Sanremo Giovani Fasma era già noto sulla scena romana, e il suo primo trampolino di lancio è stata la partecipazione al Wind Summer Festival della Capitale, in Piazza del Popolo, nel 2018. Non solo: già popolare sulla scena fisica, nel mondo virtuale ha avuto grandi soddisfazioni dal lancio del singolo Marilyn M nel 2017, seguito poi da Lady D e Monnalisa che faranno parte del suo EP WFK 1.

Per la sua musica prende come punti di riferimento, oltre all’universalismo rap più noto al pubblico, anche campioni della scena trap internazionale come XXXTentacion.

Nel 2018 pubblica il primo disco Moriresti Per Vivere Con Me e per il periodo successivo al Festival della Canzone Italiana di Sanremo ha in progetto un nuovo album di cui ancora non ha rivelato la data né il titolo.

Con Fasma a Sanremo 2020 prende nuovamente piede l’accoglienza del mondo del rap e della trap nella kermesse del Teatro dell’Ariston. Tra beat e flow, Fasma racconta la fine di una relazione e i tormenti che ne conseguono, probabilmente con spunti autobiografici. Sul suo brano ha detto:

Voglio che sia vita per qualcuno che non trova luce . Questo mondo mi ha fatto schifo per tanto tempo ma questa musica mi ha dato speranza, e le persone che mi ascoltano mi hanno dato una certezza. Per Sentirmi Vivo è l’esempio con cui questa certezza si è espressa meglio e mi ha dato la possibilità di aprirmi ancora di più con chi mi ascoltava sperando che questa volta, che andando più a fondo dentro me potessi andare a fondo dentro loro.

Una coerenza, quella di Fasma, che continua dalle dichiarazioni rilasciate al momento del lancio del disco d’esordio, il 2 novembre 2018:

Potremo vedere Fasma a Sanremo 2020 dal 4 all’8 febbraio in diretta su Rai 1 dal Teatro dell’Ariston con la conduzione di Amadeus. Il rapper romano ha già conquistato la scena della sua città e ora si prepara a uscire dal web per poter arrivare nelle case dal palco più prestigioso della canzone italiana, una rampa di lancio che negli anni si è dimostrata efficace per tantissimi artisti, specialmente dal mondo delle Nuove Proposte.

Di seguito il testo di Per Sentirmi Vivo, il brano che porterà Fasma a Sanremo 2020.

Non ti voglio più scrivere

dirti come vivere

per non farti piangere

ho fatto l’impossibile

pensi non sia fragile

pensi sia incredibile

perchè non scendon lacrime

quando scendono a te

Ma a te sembra facile

dirti che sto bene

quando tutto non va

ed è brutto stare insieme

perchè so quello che era

e il ricordo mi fa male

e del rapporto che c’era

prima di questa canzone io e te

Cosa siamo diventati io e te

sono quello che odiavi di me

baby perchè non mi ami

amore sbatti le ali

e vola via da me

via da me via da te

via da questa città

via da noi via da te

e domani chissà

Questa fama questa luce

questa notorietà

non mi basterà

non mi servirà

e se dentro muoio lento

sai che fuori sorrido

io ti ho persa dentro al letto

per tenerti vicino

io ti ho visto per la strada

e sai che ti voglio in giro

e se adesso non mi molli

è perchè in testa ho un casino

E per questo ti scrivo

oggi non mi parli perchè infondo ti uccido

perchè infondo mi uccidi

perchè infondo mi uccidi

siamo uguali opposti con i cuori divisi

oggi dove sei non lo so

ieri eri tutto ciò che avevo io

oggi chi sei non lo so

abbiamo detto basta senza dirci addio

Ma a te sembra facile

dirti che sto bene

quando tutto non va

ed è brutto stare insieme

perchè so quello che era

e il ricordo mi fa male

e del rapporto che c’era

prima di questa canzone io e te

Cosa siamo diventati io e te

sono quello che odiavi di me

baby perchè non mi ami

amore sbatti le ali

e vola via da me

via da me via da te

via da questa città

via da noi via da te

e domani chissà

Questa fama questa luce

questa notorietà

non mi basterà

non mi servirà

e se dentro muoio lento

sai che fuori sorrido

io ti ho persa dentro al letto

per tenerti vicino

io ti ho visto per la strada

e sai che ti voglio in giro

e se adesso non mi molli

è perchè in testa ho un casino

Io ti ho nella testa

tu mi hai detto resta

e vola via ma fallo con me

io ti ho detto basta

dai ti prego scappa

ma fallo lontano da me