Il testo di Tiki Bom Bom di Levante a Sanremo 2020 è una denuncia contro la discriminazione di genere

Nel testo di Tiki Bom Bom di Levante a Sanremo 2020 vi è un chiaro invito ad accogliere la diversità come una ricchezza. Il brano sarà presentato nel corso della prossima edizione del Festival, così come annunciato nella puntata speciale de I Soliti Ignoti condotta da Amadeus, nella quale ha presentato i 24 Campioni.

Per Levante, al secolo Claudia Lagona, si tratta di un debutto sul palco dell’Ariston, dopo che nei mesi scorsi aveva rilasciato l’album Magmamemoria del quale ha già annunciato il repack con le registrazioni del concerto che ha tenuto al Mediolanum Forum di Assago.

Il brano di Levante a Sanremo 2020 è un invito chiaro ad accettare la diversità come una ricchezza ma esiste anche un riferimento alla discriminazione di genere che è un tema molto caro a Claudia Lagona, che da anni si batte per il rispetto di queste tematiche.

L’artista siciliana ha già rilasciato alcune dichiarazioni sul contenuto del brano che porterà a Sanremo e che si potrà ascoltare a cominciare dal 4 febbraio, a seguito della serata inaugurale della kermesse. Queste le sue parole a Corriere Della Sera.

Levante firma Tikibombom, il brano che porterà a Sanremo 2020 per il suo debutto sul palco dell’Ariston.

Nella serata delle cover, Levante si esibirà con Francesca Michielin e Maria Antonietta con il brano Si Può Dare Di Più, portato sul palco del Festival di Sanremo nel 1987 da Gianni Morandi, Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri.

Di seguito, il testo di Tiki Bom Bom di Levante a Sanremo 2020 pubblicato in esclusiva su Sorrisi E Canzoni TV.

Ciao tu, animale stanco

Sei rimasto da solo

Non segui il branco

Balli il tango mentre tutto il mondo

Muove il fianco sopra un tempo che fa

Tikibombombom

Hey tu, anima indifesa

Conti tutte le volte in cui ti sei arresa

Stesa al filo teso delle altre opinioni

Ti agiti nel vento

Di chi non ha emozioni

Mai più, è meglio soli che accompagnati

Da anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé.

Laggiù, tra cani e porci,

Figli di un Dio minore pronti a colpirci

Per portarci giù con sé, giù con sé.

Noi, siamo luci di un’altra città

Siamo il vento e non la bandiera, siamo noi.

Noi, siamo gli ultimi della fila

Siamo terre mai viste prima, solo noi

Ciao tu, freak della classe

“Femminuccia” vestito con quegli strass

Prova a fare il maschio

Ti prego insisto

Fatti il segno della croce e poi

Rinuncia a Mefisto

Hey tu, anima in rivolta

Questa vita di te non si è mai accorta

Colta di sorpresa, troppo colta

Troppo assorta, quella gonna è corta

Mai più, è meglio soli che accompagnati

Da anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé.

Noi, siamo luci di un’altra città

Siamo il vento e non la bandiera, siamo noi.

Noi, siamo gli ultimi della fila

Siamo terre mai viste prima, solo noi

Noi siamo angeli rotti a metà

Siamo chiese aperte a tarda sera, siamo noi.

Noi, siamo luci di un’altra città

Siamo il vento e non la bandiera, siamo noi.

Noi, siamo gli ultimi della fila

Siamo terre mai viste prima, solo noi

Noi siamo l’ancora e non la vela

Siamo l’amen di una preghiera, siamo noi.

Ciao tu, animale stanco

Sei rimasto da solo

Non segui il branco

Balli il tango mentre tutto il mondo

Muove il fianco sopra un tempo che fa

Tikibombombom