Nel testo di Sincero di Bugo e Morgan a Sanremo 2020 uno spaccato sulla società

Nel testo di Sincero di Bugo e Morgan si riflette sul contemporaneo, uno spaccato sulla società moderna attraverso i suoi canoni e i suoi standard che in questo contesto vengono messi in discussione.

La presenza di Bugo e Morgan arriva come sommatoria di tutte le esperienze precedenti dei due artisti. Entrambi cantautori, si sono conosciuti nel 2002 dando vita a una grande amicizia fatta di stima reciproca. Bugo è un cantautore di talento e genio, Morgan è anche un personaggio televisivo reduce dall’esperienza con i Bluvertigo, con i quali ha già presenziato al Teatro dell’Ariston nel 2001 con L’Assenzio (The Power Of Nothing) e nel 2016 con Semplicemente.

L’ultimo album da solista di Morgan, al secolo Marco Castoldi, è stato pubblicato nel 2012 con il titolo Italian Songbook: Volume 2. Bugo, al secolo Cristian Bugatti, pubblicherà il nuovo album il 7 febbraio che avrà il suo nome di battesimo come titolo.

Sintetizzatori e atmosfere anni ’80: questa è Sincero di Bugo e Morgan a Sanremo 2020, il brano eseguito durante la prima serata del Festival.

Il testo di Sincero di Bugo e Morgan, come affermano gli stessi artisti, parlerà dell’amicizia e sarà, a detta loro: “Un momento di illuminazione“ in cui le voci saranno protagoniste oltre la musica. Un testo, quello di Sincero, in cui il ruolo dell’amicizia si contestualizza all’interno della società contemporanea.

Si ironizza, tra le parole, sull’incapacità dell’uomo di ricercare la novità in quanto soffocata dall’abitudine, dalla routine e dagli standard del mondo.

Bugo e Morgan canteranno Canzone Per Te di Sergio Endrigo nella serata dedicata alle cover del 6 febbraio.

Il testo di Sincero di Bugo e Morgan, come raccontano i due artisti, è stato scritto nel 2003 con la promessa di presentarlo a Sanremo nel 2020. 17 anni dopo i due amici hanno mantenuto la parola e, dopo aver firmato il testo di Sincero hanno affidato la rifinitura del pezzo al compositore e autore Andra Bonomo.

Potremo ascoltare Sincero di Bugo e Morgan a partire dal 4 febbraio, giorno in cui partirà il 70° Festival della Canzone Italiana.

Le buone intenzioni, l’educazione

La tua foto profilo, buongiorno e buonasera

E la gratitudine, le circostanze

Bevi se vuoi ma fallo responsabilmente

Rimetti in ordine tutte le cose

Lavati i denti e non provare invidia

Non lamentarti che c’è sempre peggio

Ricorda che devi fare benzina

Ma sono solo io

E mica lo sapevo

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Vestirmi male e andare sempre in crisi

E invece faccio sorrisi ad ogni scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Scegli il vestito migliore per il matrimonio

Del tuo amico con gli occhi tristi

Vai in palestra a sudare la colpa

Chiedi un parere anonimo e alcolista

Trovati un bar che sarà la tua chiesa

Odia qualcuno per stare un po’ meglio

Odia qualcuno che sembra stia meglio

E un figlio di puttana chiamalo fratello

Ma sono solo io

Non so chi mi credevo

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Vestirmi male e andare sempre in crisi

E invece faccio sorrisi ad ogni scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Abbassa la testa, lavora duro

Paga le tasse buono buono

Mangia bio nei piatti in piombo

Vivi al paese col passaporto

Ascolta la musica dei cantautori

Fatti un tatoo, esprimi opinioni

Anche se affoghi rispondi sempre

Tutto alla grande

Però di te m’importa veramente

Aldilà di queste stupide ambizioni

Il tuo colore preferito è il verde

Saremo vecchi indubbiamente ma forse meno soli

Volevo fare il cantante

Delle canzoni inglesi

Così nessuno capiva che dicevo

Essere alcolizzato spaccare i camerini

E invece batto il cinque come uno scemo

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Sono sincero me l’hai chiesto tu

Ma non ti piace più

Ma non ti piace più

Ma non ti piace