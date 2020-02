Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 con Carioca e poi il nuovo album

Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 presenta l’inedito Carioca nella categoria Campioni.

Cantautore ispirato e cresciuto con pane, soul e jazz, Raphael Gualazzi ritorna sullo stesso palco che decretò il suo successo nel 2011 con il brano Follia D’Amore, che lo fece vincitore della categoria Giovani e gli consentì di partecipare all’Eurovision Song Contest.

La gara del 2020 è la quarta partecipazione di Gualazzi alla kermesse sanremese: dopo il successo del 2011 tornò all’Ariston con Senza Ritegno e Sai (Ci Basta Un Sogno) nel 2013 e si classificò 5°, mentre nel 2014 si presentò insieme ai The Bloody Beetroots con il brano Liberi O No e arrivò al secondo posto.

Raphael Gualazzi al Festival di Sanremo 2020

Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 si esibisce nella prima serata con Carioca, un brano frizzante dal sapore tropicale.

Quella di Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 è la terza volta del cantautore di Urbino tra i Big. Sul suo brano in gara, Carioca, lo stesso Gualazzi ha detto:

Carioca è il sogno di una vita celebrata ogni giorno nella sua bellezza e nell’unicità delle sue passioni, dove ogni singolo momento come in musica rappresenta il respiro dell’anima! Questo brano sarà l’inizio di un nuovo bellissimo viaggio.

Il brano è stato prodotto da Dade e scritto da Gualazzi insieme a Dade e Tropico Davide Petrella.

Chi è Raphael Gualazzi

Nato a Urbino l’11 novembre 1981 è figlio di Velio Gualazzi, che insieme a Ivan Graziani fondò gli Anonima Sound.

La sua passione per il pianoforte diventa una realtà con gli studi al Conservatorio “Rossini” di Pesaro che gli permettono di avvicinarsi agli autori classici, ma più tardi estende la sua curiosità sul mondo blues, jazz e fusion.

Il suo album d’esordio è Love Outside The Window (2005) e solamente nel 2008 si fa conoscere in Francia grazie alla raccolta Piano Jazz nella quale è presente la sua versione di Georgia On My Mind, accanto ad artisti come Norah Jones, Nina Simone, Duke Ellington e lo stesso Ray Charles.

Nella sua carriera ha pubblicato 4 album: al primo già citato, pubblicato nel 2005, si aggiungono Reality And Fantasy (2011) e Happy Mistake (2013). L’ultima prova in studio è Love Life Peace (2016) che ha conquistato il disco d’oro.

Grazie al suo stile internazionale Raphael Gualazzi è apprezzato in tutto il mondo.

Love Life Peace Audio CD – Audiobook

09/30/2016 (Publication Date) - Sugar (Publisher)

Il nuovo disco di Raphael Gualazzi

Nell’annunciare il suo nuovo singolo, Raphael Gualazzi ha riportato che ci sarà un nuovo album a febbraio 2020, una nuova raccolta di inediti a 4 anni di distanza da Love Life Peace.

Nel “nuovo bellissimo viaggio” di Raphael Gualazzi, dunque, ci saranno la partecipazione a Sanremo e il nuovo disco subito dopo il Festival, ma ancora non sono stati resi noti il titolo né la data di pubblicazione.

Il tour di Raphael Gualazzi nei teatri

Ancora, il “nuovo bellissimo viaggio” di Raphael Gualazzi includerà anche alcune date nei teatri italiani che partiranno il 26 aprile dal Teatro “La Fenice” di Senigallia (Ancona) e termineranno il 19 maggio al Teatro “Petruzzelli” di Bari.

Il ritorno di Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 porterà quel tocco jazz e soul che è tipico del cantautore di Urbino, uno stile con il quale si è reso popolare al grande pubblico ed è riuscito a vendere dischi in tutto il mondo.

