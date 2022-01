L’amore come unica via di uscita è il grande protagonista del testo di Sei Tu di Fabrizio Moro a Sanremo 2022. Il cantautore romano torna nella Città dei Fiori dopo due vittorie, pronto a presentare un brano particolarmente importante.

Dopo le vittorie nel 2007, tra le Nuove Proposte con il brano Pensa e, nel 2018, tra i big, con la canzone Non mi avete fatto niente in coppia con Ermal Meta, Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo proponendo in concorso il brano Sei Tu.

A raccontare il significato del nuovo singolo è stato lo stesso artista, spiegando che lo ha scritto pensando ad una persona che lo ha salvato dalla parte più brutta di sé e dai mostri della depressione.

“Sei tu l’ho scritta per una persona che in questo momento così surreale e complicato, mi ha salvato dalla parte più brutta di me stesso, dai mostri della depressione”, le parole di Moro.

“L’amore è l’unica via d’uscita, sempre, per tutti …. È l’unica via d’uscita da questo vuoto Interiore creato dalla mancanza di certezze, dalla mancanza di abbracci, dal dubbio del domani, dalla mancanza di lavoro, dalla pandemia, dalla rabbia sociale, dall’angoscia che ci viene a bussare alle 5.00 del mattino…. l’amore è l’unica via d’uscita, è inutile girarci intorno”, ha aggiunto.

Sei Tu è contenuto in La Mia Voce, il nuovo Ep di inediti del cantautore romano in uscita il 4 febbraio, a quasi due anni di distanza dall’album precedente, Figli Di Nessuno. La seconda parte di inediti sarà pubblicata ad ottobre 2022.