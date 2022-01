Si parla di amore nel testo di Voglio Amarti di Iva Zanicchi a Sanremo 2022. La cantante torna al Festival della Canzone Italiana pronta a conquistare pubblico e critica. Per lei non è di certo un debutto e sui social ha ricordato, nostalgica, uno dei suoi tanti trionfi musicali.

A Sanremo va per prendere una statuetta da aggiungere alla sua collezione, dice ironicamente, visto che le altre le sono state rubate. A Iva ne resta una soltanto.

Con lei in questa nuova avventura sanremese c’è un team di autori. Il brano è infatti di E. Di Stefano – I. Ianne – V. Mercurio – C. Valli che hanno confezionato per la Zanicchi un pezzo ad hoc.

Significato e testo di Voglio Amarti di Iva Zanicchi a Sanremo 2022

Nel testo di Voglio Amarti di Iva Zanicchi a Sanremo 2022 c’è l’amore e il suo trionfo a partire dal titolo che rappresenta una vera e propria dichiarazione d’intenti. Semplice ma di impatto al tempo stesso, Iva stupisce con la semplicità di un Voglio Amarti e con un pezzo sentimentale, in cui trionfa il sentimento purissimo attraverso una serie di immagini da ricondurre al desiderio.