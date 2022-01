Elisa torna al Festival in gara e lo fa 21 anni dopo un trionfo indimenticabile. Nell’ormai lontano 2001 era in concorso con la canzone Luce (Tramonti A Nord Est) e si portò a casa il primo premio.

Da quel momento Elisa non ha mai più preso parte al Festival in gara ma solo come ospite. Quest’anno ha deciso di rimettersi in gioco.

Nel testo di O Forse Sei Tu di Elisa a Sanremo 2022 c’è una riflessione importante sulla magia delle relazioni sentimentali. Lo canta una delle artiste più apprezzate del momento in Italia, che lo firma anche insieme a Davide Petrella.

Il ritorno all’Ariston, per Elisa non rappresenta una sfida contro gli altri ma una vetrina attraverso la quale presentare il suo nuovo disco di inediti. Il lavoro, metà in inglese e metà in italiano, si intitola Ritorno Al Futuro/Back To The Future e raccoglierà la doppia anima della cantautrice.

Significato e testo di O Forse Sei Tu di Elisa a Sanremo 2022

Nel testo di O Forse Sei Tu di Elisa a Sanremo 2022 si parla di relazioni sentimentali con la consapevolezza di una donna adulta, matura, che ormai ha superato la soglia dei 40 anni. Elisa ne ha infatti compiuti 44 e ha una visione diversa dell’amore.

Canta la formula perfetta di un rapporto e della differenza che la persona giusta è in grado di fare nella nostra vita. La sua, la condivide con il marito e produttore Andrea Rigonat.