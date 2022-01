Un film su Laura Pausini diventerà realtà molto presto. Ad anticiparlo sarà il nuovo singolo, Scatola. Ma non chiedete date di uscita precise: non sono ancora state comunicate e non tarderanno ad arrivare prossimamente tutte le comunicazioni ufficiali del caso.

Poche sono le informazioni a proposito del film che racconterà ai fan (e non) di tutto il mondo la vita e la carriera di una delle artiste italiane più amate. Ciò che è certo è che verrà anticipato da un nuovo singolo inedito che farà parte proprio di questa speciale produzione.

Oggi è una giornata particolarmente ricca di annunci per i fan di Laura Pausini che possono festeggiare due notizie importanti. Le vediamo nel dettaglio qui sotto.

Scatola di Laura Pausini, il nuovo singolo

Scatola di Laura Pausini sarà disponibile in pre-save dal 18 gennaio: è il nuovo singolo inedito della cantante romagnola che torna in radio dopo una piccola pausa. Scatola è una canzone originale del film Laura Pausini – Piacere di conoscerti.

Il film su Laura Pausini

Arriva (finalmente!) anche il film su Laura Pausini. Si intitola Laura Pausini – Piacere di conoscerti e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video. Verrà distribuito in più di 240 territori e consentirà a tutti di conoscere meglio la storia di Laura e il suo percorso artistico, questo almeno si ipotizza stando al titolo stesso del film, comunicato oggi.

Anche in questo caso, la data di uscita non è nota e bisognerà per il momento accontentarsi di un “prossimamente”, che si legge nei primi annunci di oggi.

Le due notizie del giorno porta ad ipotizzare che il mese di febbraio potrebbe essere particolarmente importante per l’artista. E a febbraio c’è anche il Festival di Sanremo. Coincidenze?