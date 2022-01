Nel testo di Ovunque Sarai di Irama a Sanremo 2022 una poesia per una persona importante. A raccontare il brano che presenta al Festival numero 72 è lo stesso artista, che si presenta dopo la gara dello scorso anno che non lo ha visto esibirsi sul palco dal vivo.

Causa covid ed Irama in isolamento, il cantante ha partecipato alla gara attraverso la registrazione della sua performance alle prove generali. Quest’anno speriamo che vada in modo diverso.

Ciò che è diverso è innanzitutto il brano con il quale si presenta tra i Big.

Nel testo di Ovunque Sarai di Irama a Sanremo 2022 c’è una intensa verità attraverso parole di una poesia profonda che il cantante ha scritto in una notte, guardando il cielo.

Significato e testo Ovunque Sarai di Irama a Sanremo 2022

“Ovunque Sarai è pura verità, è primitiva, è ancestrale…. ho guardato il cielo per raccontare quello che sentivo con parole e melodia. E’ arrivata in una notte in cui ero in connessione con gli elementi, una poesia per il cielo, per la terra e una persona per me molto importante, la canzone racconta tutto”, le parole di Irama sul brano con il quale gareggia tra i Campioni.

La canzone anticipa l’album Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare, il nuovo disco di inediti, in programma per il 25 febbraio 2022.