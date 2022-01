C’è l’amore nel testo di Tuo Padre Mia Madre Lucia di Giovanni Truppi a Sanremo 2022. Il sentimento amoroso si conferma il tema più trattato al Festival, anche in questa edizione, seppur con qualche eccezione.

Nel testo di Tuo Padre Mia Madre Lucia di Giovanni Truppi a Sanremo 2022 si parla sicuramente di questo attraverso le parole di una relazione sentimentale che sfida il mondo.

Il cantante napoletano fa il suo debutto in Riviera quest’anno e fa parte di quei nomi sui quali mai nessuno avrebbe scommesso in tempi non sospetti e sui quali invece scommette Amadeus, direttore artistico di Sanremo 72. All’Ariston è il suo terzo anno consecutivo, con un occhio alla musica non main stream, più di nicchia.

Giovanni Truppi fa sicuramente parte degli artisti che Amadeus è andato a scovare dopo un’attenta ricerca. Dal suo brano possiamo aspettarci una canzone prettamente partenopea, che parla dei sentimenti più belli.

Significato e testo di Tuo Padre Mia Madre Lucia di Giovanni Truppi a Sanremo 2022

Nel testo di Tuo Padre Mia Madre Lucia di Giovanni Truppi a Sanremo 2022 c’è l’amore. Si parla di una storia d’amore che deve sfidare il mondo intero e i suoi pregiudizi. Un amore che sfida le opinioni di tutti e che prosegue dritta per la sua strada.

Alla scrittura troviamo Truppi con Pacifico ma anche Nicolò Contesa de I Cani, tra gli altri.

Il brano è stato scritto da: Pacifico – G. Truppi – N. Contessa – G. Pallotti – M. Buccelli – G. Truppi