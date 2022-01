C’è l’amore nel testo di Virale di Matteo Romano a Sanremo 2022, ma un amore che diventa virale sui social. Un sentimento vissuto da un giovanissimo di oggi, in rappresentanza della generazione Z. Matteo Romano, 19 anni, si è fatto conoscere tramite video su Tik Tok e ha ottenuto un ampio seguito.

Poi la partecipazione alle Nuove Proposte di Sanremo 2022 e la vittoria. In tre calcano adesso il palco del Teatro Ariston con i Big e tra questi c’è anche lui – insieme a Tananai e Yuman.

Significato e testo di Virale di Matteo Romano a Sanremo 2022

Il testo di Virale di Matteo Romano a Sanremo 2022 racconta di una storia d’amore (o meglio di un litigio dopo l’amore e dell’amore dopo un litigio), argomento classicamente sanremese, ma lo fa in modo inedito, con un linguaggio fresco tipico della generazione di Matteo. Lo si apprende dal ritornello, in cui il cantante intona: “Va in tendenza e risale e diventa Virale”.

Virale è stato scritto dallo stesso Matteo, Dario Faini, Alessandro La Cava e Federico Rossi.