Due donne forti, diverse ma simili al tempo stesso. Due donne determinate che nella musica hanno tanto da dire. Due donne che formano un duo inedito, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, in gara tra i 25 Campioni del Festival.

L’energia si sviluppa nel testo Chimica di Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Sanremo 2022 che promette di far ballare tutti al primo ascolto. L’intenzione delle due cantanti è innanzitutto quella di divertirsi e far divertire tutti coloro che seguiranno il Festival da casa oppure tra il pubblico del Teatro Ariston.

Anche Amadeus deve essere rimasto colpito dalla “chimica” che si sviluppa tra loro.

Significato e testo di Chimica di Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Sanremo 2022

Un testo non troppo profondo che intende far divertire. Una canzone grintosa, energica, diversa da ciò a cui siamo abituati al Festival della Canzone Italiana. Potrebbe essere un punto di vantaggio per loro oppure portare a segnare una posizione solo nella seconda parte della classifica di gradimento conclusiva.

Chimica è un pezzo malizioso, portato sul palco con leggerezza. Nel testo si ripete, inutile dirlo, il titolo in un singolo divertente che anticipa gli album di Donatella Rettore e di Ditonellapiaga.