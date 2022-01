Laura Pausini a Sanremo 2022, super ospite del Festival per la presentazione del nuovo singolo, Scatola: quando la vedremo all’Ariston? L’annuncio risale a pochi minuti fa ed è ufficiale.

A condividere la notizia del secondo super ospite musicale italiano è stato il direttore artistico della kermesse, Amadeus, nell’ormai consueto appuntamento con il Tg1 delle 20.00.

Al Festival di Sanremo numero 72 ci sarà anche lei, ma qualcosa era già nell’aria. Il nuovo singolo di Laura Pausini, Scatola, infatti, uscirà il 20 gennaio, a pochi giorni dall’avvio della competizione. Laura, inoltre, ha in programma un film sulla sua vita, in esclusiva su Prime Video. Tutti i dettagli su Laura Pausini – Piacere di conoscerti.

Non è nuova al palco del Teatro Ariston di Sanremo e proprio lì ha mosso i primi passi. Se l’anno scorso è stata ospite dopo aver vinto il Golden Globe, quale migliore occasione per presentare il nuovo singolo?

“Grazie Ama, ci sarò”, ha commentato in video Laura Pausini. Lei stessa ha fornito i primi dettagli sulla performance che regalerà al pubblico di Rai1 e a quello presente in teatro. “Presenterò al Festival il mio nuovo singolo, ‘Scatola’, e racconterò il mio 2022 che sarà pieno di tante sorprese. Non vedo l’ora, grazie dell’invito”, le sue parole.

Tra le sorprese in programma, anche il film Amazon Prime Video sulla sua vita, distribuito in tutto il mondo.

Ma quando vedremo Laura Pausini al Festival di Sanremo 2022? La data è già nota, segnatela sul calendario: Laura è attesa all’Ariston nella seconda serata di mercoledì 2 febbraio.

Non è il primo ospite musicale annunciato in ordine di tempo. Prima di lei, è stata confermata ufficialmente la presenza di Cesare Cremonini a Sanremo 2022. Per lui sarà in assoluto la prima volta della sua carriera ventennale che ci ha regalato alcuni dei singoli più cantanti ed apprezzati nella penisola.