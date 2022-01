Ci sarà anche Checco Zalone a Sanremo 2022: è lui il primo ospite del Festival ufficialmente confermato. L’annuncio è di oggi e porta alla realizzazione di uno dei desideri espressi in precedenza da Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse canora per il terzo anno consecutivo.

Checco Zalone a Sanremo 2022 sarà il superospite di uno dei 5 appuntamenti. Non è ancora nota la serata in cui lo vedremo calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo per uno dei suoi monologhi all’insegna della comicità. Quello di Zalone è il primo nome ad emergere tra gli ospiti confermati per l’edizione numero 72 della competizione che quest’anno schiera ben 25 artisti tra i Campioni ma rinuncia alla categoria delle Nuove Proposte.

La sfida tra i Giovani è stata anticipata al mese di dicembre, in scena dal Casinò di Sanremo e in diretta su Rai1 con la conduzione di Amadeus che ha annunciato i tre vincitori. Sono stati loro ad aggiungersi ai 22 Big svelati precedentemente e a portare il cast del Festival ad un totale di 25 artisti con relativi brani inediti che ascolteremo da martedì 1 a sabato 5 febbraio in diretta su Rai1.

Checco Zalone a Sanremo 2022

Non è la prima volta che il Festival ci prova, stando a quanto circola in rete. Nel 2019 sembra sia stato effettuato un tentativo nell’ospitare Checco Zalone a Sanremo, naufragato in quanto l’attore era in procinto di partire per il Kenya, dove avrebbe girato il nuovo film, Tolo Tolo.

Stavolta la direzione artistica, guidata da Amadeus, e la Rai ce l’hanno fatta: Checco Zalone a Sanremo 2022 è il primo ospite annunciato. Ne seguiranno molti altri.