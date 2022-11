Sono stati svelati i 12 finalisti di Sanremo Giovani, che si sfideranno il 16 dicembre su Rai1 per aggiudicarsi uno dei 3 posti sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Dopo tre mesi di lavoro, tra ascolti e audizioni dal vivo per un totale di 1263 brani tra Rai e Area Sanremo, sono stati scelti i 12 cantanti che si sfideranno in diretta su Rai1 nella finale di Sanremo Giovani il prossimo 16 dicembre, in prima serata. Dei 12 così selezionati ne saranno scelti 3 che saranno i vincitori della serata.

I 3 si aggiudicheranno di diritto un posto tra i Campioni del Festival di Sanremo 2023.

COLLA ZIO, FIAT 131, NOOR e ROMEO & DRILL sono i vincitori di Area Sanremo che vanno ad aggiungersi agli 8 già annunciati dopo le audizioni a Roma del 4 novembre. Amadeus annuncia così sui social l’elenco dei 12 finalisti di Sanremo Giovani, i cantanti ancora in lizza per il palco del Teatro Ariston che si si esibiranno in diretta sul primo canale Rai.

“Sono davvero soddisfatto – commenta Amadeus da Sanremo – e voglio ringraziare i tre componenti della Commissione di valutazione per il lavoro svolto nell’ascolto dei tanti brani iscritti alla selezione di Area Sanremo”. “Abbiamo portato a termine il mandato affidatoci dal Comune di Sanremo, con rigore e passione. Adesso spetta ai quattro artisti selezionati la grande sfida in vista di Sanremo 2023”.

I 12 finalisti di Sanremo Giovani 2022

COLLA ZIO – Asfalto

FIAT 131 – Pupille

Gianmaria – La Città Che Odi

Guise The Lizia – Sincera

Maninni – Mille Porte

Mida – Malditè

NOOR – Tua Amelie

OLLY – L’Anima Bella

ROMEO & DRILL – Giorno Di Scuola

Sethu – Sottoterra

Shari – Sotto Voce

Will – Le Cose Più Importanti