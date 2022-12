Silvia Toffanin non è ‘interessata a quel tipo di prestazioni artistiche’ e quindi dice no ad Amadeus e al Festival di Sanremo 2023. Ore concitate in casa Mediaset e, soprattutto, in casa Berlusconi visto che le voci su un possibile invito di Amadeus a Silvia Toffanin si sono rivelate vere e fondate. Con un comunicato ufficiale, Mediaset ha confermato l’arrivo dell’invito ma ha rivelato anche il no della conduttrice alla proposta ricevuta e le motivazioni sono legate all’impegno con Verissimo che tornerà in onda il 7 gennaio.

Ecco il messaggio ufficiale diramato sui profili social di Mediaset:

+++ANSA SANREMO: TOFFANIN, OFFERTA DECLINATA, IO IMPEGNATA CON VERISSIMO+++ pic.twitter.com/aEdZJwbVnG — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) December 27, 2022

A indignare il popolo dei social sono proprio le motivazioni del no e in molti hanno fatto notare che in realtà Silvia Toffanin non si occupa certo di programmi culturali e che anche il suo Verissimo è un po’ legato all’intrattenimento, e allora perché dire no alla co-conduzione di Sanremo 2023? La vera risposta forse non arriverà molto presto ma l’unica cosa certa al momento è che la Toffanin non ci sarà.

Sul fronte della presenza femminile a Sanremo 2023, per il momento sono solo due i nomi confermati ovvero quello di Chiara Ferragni, che parteciperà al Festival in occasione della prima e della quinta puntata, e Francesca Fagnani. Rimane nell’aria il nome, tra gli altri, di Alessia Marcuzzi, per anni al fianco di Amadeus e presto impegnata su Rai2, quale palco migliore di quello dell’Ariston per il suo ritorno dopo la lunga pausa dallo schermo?