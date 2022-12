Sin dalle prime note di Mille Porte di Maninni si coglie il mood del brano: un pianoforte, una voce filtrata e intiepidita dagli effetti di modulazione, un timbro intenso e profondo. Questo, del resto, è ciò che deve fare un artista: catturare l’ascoltatore dai primi secondi e convincerlo che nei minuti che seguiranno farà un viaggio in un nuovo mondo che, alla fine, farà anche suo.

Mille Porte di Maninni è sì una canzone d’amore, ma un amore che deve essere anche quello per se stessi. Il giovane cantautore barese, infatti, sceglie una ballata per raccontarci la sua liberazione dai demoni, un esorcismo dispensato da una serie di confessioni e un collage di immagini.

Mille Porte di Maninni è stata scritta dallo stesso cantautore insieme a Gianni Polex e Antonella Sgobio, con la produzione di Diego Calvetti. Il brano è disponibile in rotazione radiofonica dal 25 novembre 2022 e fa parte dei finalisti di Sanremo Giovani che si esibiranno il 16 dicembre in prima serata in diretta su Rai 1.

A proposito del suo brano, Maninni racconta:

“Mille Porte è una canzone che rappresenta il mio stato d’animo, la lotta tra il divino e il profano. Spesso siamo costretti a convivere con i propri mostri, non ci rendiamo conto che possono prevalere sulla sensibilità umana, destabilizzando il nostro io, combattendo verso il vero nemico noi stessi. “Mille porte” racconta di quando mi sono ripromesso di non cadere negli stessi errori, e ho voluto ritrovare la serenità nelle piccole cose della vita quotidiana per allontanare i miei dubbi. È verissimo che dopo il fondo c’è una risalita che ti fortifica”.

Maninni, all’anagrafe Alessio Mininni, nasce a Bari nel 1997. Sin da bambino scopre la sua grandissima passione per la musica, impara a suonare la chitarra e si nutre della musica degli U2, dei Radiohead, degli Oasis, dei Pink Floyd ma anche dei grandi nomi italiani come Vasco Rossi e Ligabue.

Grazie ai suoi dischi preferiti plasma il suo stile, e nel 2017 esce il suo primo singolo Parlami Di Te seguito da Peggio Di Ieri nel 2019. Non solo singoli, ma anche successi: con Senza troneggia nella playlist Spotify Scuola Indie insieme a Vaniglia. Nel 2021 vince il premio Miglior Artista Emergente di Rai Radio Tutta Italiana.

Il suo ultimo singolo è Clipper.

Stasera non so cosa si fa

usciamo a guardare la luna

o accendi la Tv

lo so che cos’è la felicità

mi piace restare da soli

ma con te mi viene meglio

senza di te è come guardare il mare

ma con un occhio solo

mentre andiamo a fondo

così

così

Ma guarda io

Che scemo che non sono altro

Che credo ancora ai sorrisi

Se mi guardi e mi dici

Ti prego stammi accanto

Ma che ci posso fare

Se mi prende male

Tutte quelle sere

In cui non vuoi parlare

Io ti direi tutto

E non ho le parole

Tu che mi hai chiuso in faccia

Almeno mille porte

Io che scemo che non sono altro

Prestami il cuore

Non mi guardare

Nascondi nei tuoi occhi quello

Che ora non ho più

Tutto da capo ti offro da bere

Giurami che non ci provi

A farmi innamorare ancora

Perché noi due siamo un po’ come il mare

Ma con un onda sola

Poi cadiamo a fondo

Così

Ma guarda io

Che scemo che non sono altro

Che credo ancora ai sorrisi

Se mi guardi e mi dici

Ti prego stammi accanto

Ma che ci posso fare

Se mi prende male

Tutte quelle sere

In cui non vuoi parlare

Io ti direi tutto

E non ho le parole

Tu che mi hai chiuso in faccia

Almeno mille porte

Mentre andiamo a fondo

Così

Così

Ma guarda io

Che scemo che non sono altro

Che credo ancora ai sorrisi

Se mi guardi e mi dici

Ti prego stammi accanto

Ma che ci posso fare

Se mi prende male

Tutte quelle sere

In cui non vuoi parlare

Io ti direi tutto

E non ho le parole

Tu che mi hai chiuso in faccia

Almeno mille porte

Stasera lo so

Cosa si fa