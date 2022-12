In Sincera di Giuse The Lizia troviamo un racconto che potrebbe essere il nostro: tutti, almeno una volta, abbiamo sentito farfalle nello stomaco che sono diventate un turbine di emozioni contrastanti, una sensazione tipica di quanto si incontra il primo amore che scatena in noi uno stato confusionale che si protrae per giorni.

Sincera, come dice il titolo, descrive quella voglia di trasparenza che sentiamo dai primi momenti in cui ci scopriamo innamorati di qualcuno. Giuse The Lizia spiega la sua avventura a colpi di cantautorato pop creando una canzone d’amore controcorrente.

Ad andare contro la corrente è l’assoluta assenza di concetti e parole pre-costituite, con l’impiego di un nervosismo lirico che tradisce proprio quel momento di tensione in cui tutto viene messo sul piatto: le proprie incertezze che fanno a pugni con le necessità, ma anche la paura che tutto possa finire e l’assoluta voglia di rischiare.

“Ho mille sbalzi d’umore se ti parlo di me”, canta Giuse The Lizia, e allo stesso momento: “Se mi parli manca l’aria”, sottolineando quanto l’amore, dai tempi dei più grandi filosofi, sia il sentimento più tormentato che l’uomo conosca.

Giuse The Lizia è il nome d’arte di Giuseppe Puleo, nato a Bagheria (Palermo) nel 2001.

A 15 anni inizia a suonare la chitarra e si esibisce con una cover band dei The Strokes. A 17 anni scrive le sue prime canzoni attingendo dal rap e dal cantautorato.

Nel 2021 pubblica il suo primo singolo Vietnam e si esibisce per il Mi Ami, lo storico festival milanese. Lo stesso anno calca lo stesso palco di Frah Quintale e Gazzelle in tour e pubblica il secondo singolo Serate Toste. Ancora, il 2021 è l’anno del suo primo EP Come Minimo al quale seguirà il secondo EP Lalalacrime uscito nel 2022.

Il 16 dicembre sarà in diretta su Rai 1 insieme ai finalisti di Sanremo Giovani con il brano Sincera.

Gente che vedo, facce da zombie

mille chiamate ma non rispondi

e grida che spaccano le pareti

soliti vizi e soliti vecchi

luci che sbucano dai cespugli

e cose già vecchie ma che non butti

la vita è veloce, io la rincorro

cambierà tutto ma sarò già pronto

e lasciami stare che ho mille sbalzi d’umore

se ti parlo di me

e chiamo un dottore per questi tagli sul cuore

beh beh

Ho una scusa per ogni ritardo

fuori piove però sono calmo

se poi passi da me, ma non passi da me

Tu mi fai andare giù giù

giù giù

se il cielo non è più blu più blu

speravo che fossi sincera

e scusami per ieri sera

un’altra giravolta, volta

perché c’ho la memoria corta

e giuro che sono sincero

e pure che lo hai detto

io me lo sono perso dai

Dovrei mettere in ordine le priorità

perché mi sono perso dentro la città

e ci siamo incrociati già un paio di volte

scambiati due parole come niente fosse

e lo sappiamo bene come finirà

se ci facciamo male ma non ci importa

e lo facciamo ancora un’altra volta

Ho la risposta per ogni domanda

tu mi chiedi cos’è che mi manca

se poi passi da me, ma non passi da me

Tu mi fai andare giù giù

giù giù

se il cielo non è più blu più blu

speravo che fossi sincera

e scusami per ieri sera

un’altra giravolta, volta

perché c’ho la memoria corta

e giuro che sono sincero

e pure che lo hai detto

io me lo sono perso dai

Scusa baby sono sincero

se mi chiedi come mi va

brutta storia vuoto alla pancia

se mi parli manca l’aria

scusa baby te lo ripeto

dormo poco e sono a metà

brutta storia sarà sincero

come si fa

Tu mi fai andare giù giù

giù giù

se il cielo non è più blu blu blu

speravo che fossi sincera

e scusami per ieri sera

un’altra giravolta, volta

perché c’ho la memoria corta

e giuro che sono sincero

e pure che lo hai detto

io me lo sono perso dai