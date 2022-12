Giorno Di Scuola di Romeo & Drill è quel brano necessario in una playlist, un momento di leggerezza e spensieratezza reso al massimo da quelle sfumature indie pop piene di good vibes che sanno di disimpegno.

In Giorno Di Scuola Romeo & Drill raccontano un nuovo amore giocando con la metafora del titolo. Nuove scoperte, nuove esperienza e soprattutto una grande messa in discussione.

Così il duo romano descrive il pezzo:

“Sensazioni positive si mescolano con i ricordi che lasci dentro i bagagli, nuovi fiori crescono non solo sugli alberi, non solo sulle piante ma anche sul cemento. Quest’ultimo non è un cemento caldo e arido, ma un cemento colorato col suo interno ricco di semi, pronti a diventare enormi pini, salici e rose. Giorno di Scuola è rinascita, è ricominciare, è vederti bella oggi paragonandoti all’alba, ma ricordandoti che tra qualche ora sarai bella come il tramonto”.