Il testo di Asfalto dei Colla Zio è un insieme di immagini ricorrenti nel mondo contemporaneo, ma allo stesso tempo una fotografia di una serata in cui il primo incontro con la dolce metà cede il posto a una serie di dubbi e necessità.

Asfalto dei Colla Zio è un brano fresco tutto da ballare, con un beat continuo e martellante impreziosito da chitarre acustiche e una linea vocale che entra dritta in testa, specialmente nel ritornello.

Non mancano gli inserti rap, e dal flow della scena milanese il quintetto di giovanissimi mutua la straordinaria abilità ritmica fatta di consonanti che diventano dinamiche che si aggiungono al groove del pezzo.

Asfalto dei Colla Zio sarà in rotazione radiofonica da venerdì 9 dicembre e nel frattempo è disponibile su RaiPlay. Nel video i cinque ragazzi che compongono la band si muovo di fronte a un riflettore come se si trovassero in una sessione di casting.

Dopo il primo EP Zafferano uscito nel 2021, i Colla Zio hanno calcato lo stesso palco di artisti importanti come Rkomi e Lo Stato Sociale durante il tour estivo dell’anno scorso, mentre quest’anno hanno affiancato Michele Bravi e Chiello.

Il 2022 è stato anche l’anno dei singoli Chiara, Ci Rimango Male Quando Sei Puntuale e Tanto Piove. Con Asfalto i Colla Zio ha vinto l’accesso alla finale di Sanremo Giovani che andrà in onda il 16 dicembre 2022 in prima serata su Rai 1. La band è formata da Andrea “Armo” Arminio, Andrea “Mala” Malatesta, Francesco “Glampo” Lamperti, Tommaso “Berna” Bernasconi e Tommaso “Petta” Manzoni.

Il loro genere è un mix di influenze, in particolare il rap e l’indie, che i Colla Zio personalizzano per creare brani adatti ad ogni età, specialmente coloro che amano il pop in maniera incondizionata.

Brindo con l’avvocato

Nel locale vuoto come un affiliato

Sei strano da sotto il palco

Lei mi fa, fanc*lo a tutto quanto

Chiamano aiuto, chiamano a Houston

Abbiamo un problema grosso

La mia tasca pesa ancora poco

Però Colla Zio ha riempito il posto.

Sogni da star

Come se la tira, quanto mi sta addosso

Cu-cu-cu*i che sopra il palco

Sì, sì saltano come pop corn.

Si muove tanto

Che sembra che l’asfalto

Si scioglie come ghiaccio

Stiamo volando giù

È un altro giorno

E tu sei già da un altro

Senza cintura e casco

You’re flyin’ to the moon.

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te.

Ho perso il fiato per te

Non mi puoi portare giù, su un pianeta lontano

Siamo in due ma siamo soli

Guarda quante facce nuove

Attento a come ti muovi

Lei mi dice, stai tranquillo ma.

Si muove tanto

Che sembra che l’asfalto

Si scioglie come ghiaccio

Stiamo volando giù

È un altro giorno

E tu sei già da un altro

Senza cintura e casco

You’re flyin’ to the moon.

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te.

Non so cosa mi serve per stare bene

Un morso è meglio di niente

No, non può funzionare

Quello che rimane.

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te.

Ho messo giù…

Ho messo giù solo per una notte

Sei già mille volte gelosa di me

Che caldo in questo letto, ho bisogno di bere

Qualcosa di fresco, qualcosa di te.