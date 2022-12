Bastano i primi secondi di Malditè di Mida per scatenare l’incantesimo: il brano entra in testa per quel “tu ru ru” che addolcisce il messaggio fortissimo celato nel testo, che racconta una relazione tossica con un residuo romanticismo gentile.

Malditè di Mida è a tutti gli effetti una bomba radiofonica. Il giovanissimo artista sceglie di raccontare una relazione tossica in cui la dolce metà ha una influenza talmente grande su di lui che quando non c’è viene il “male di”, da qui “Malditè”.

Il tappeto musicale scelto da Mida è quello del pop leggero, una soluzione che facilita l’orecchiabilità del brano con cui il giovane rapper si presenterà alla finale di Sanremo Giovani che si terrà il 16 dicembre 2022 in diretta su Rai 1 in prima serata.

Queste le parole con cui Mida descrive la sua canzone:

“In Malditè canto una dolce relazione tossica . Due aggettivi che sembrano annullarsi a vicenda e invece esiste una certa dolcezza nel farsi del male, in un tempo in cui la tossicità di una relazione è diventato un paradigma che rientra quasi nella normalità e che ci porta a cercare sempre più giustificazioni per accettare determinati atteggiamenti. Il brano è stato per me una sfida anche per la sua performance: non credo di essermi mai impegnato tanto nel canto per poterla rendere al meglio”.

Con Malditè di Mida scopriamo il lato più intimo e sensibile dell’artista, che con semplicità riesce a descrivere quel momento in cui due amanti viaggiano su due binari paralleli e decidono di separarsi per sempre, con tutta la sofferenza del caso.

Mida nasce nel 1999 a Caracas e cresce a Milano.

A soli 11 scopre la sua passione per la musica e diventa popolare su YouTube con i suoi primi freestyle. A 16 anni entra nelle grazie di Emis Killa che lo accoglie nel suo Blocco Recordz e per il quale parteciperà a diversi open act dei suoi concerti.

Dopo le prime release Ratatah Freestyle #3, Davvero, Dinero, e MMM, nel 2021 raggiunge il successo con Ricordarmi Di Scordarti e Lento. Il 2022 è l’anno di StupidoSentimento e della collaborazione con Olly in Fidati Di Me.

tururu tururu tururu

Caffe , bevo un altro caffè

tanto sogno pure sveglio e sai che tu ahimè , hai me

e non un altro vabbè

mi fai sentire stupido davvero

vieni e vai come nuvole nel cielo

quella un po’ sembra te

tu vai via senza di me

Con la testa fra le nuvole

sento solo che mi sento solo

se ogni tuono ha il suo fulmine

viene e vai come nuvole nel cielo

mi fai sentire stupido davvero

vai via senza di me

e mi viene il malditè, malditè, maldité

tururu tururu tururu

mi vuoi bene, ma sai solo farmi male

tururu tururu tururu

ho un inverno e viene fuori anche in estate

e mi sdraio sul fondale

dove non ho il mal di mare

e mi viene il mal di te, mal di te, mal di te

tururu tururu turutu che

sei come la retta via quando non hai più una bussola

e mi bussa

la malinconia sbagliata in serata giusta

e vado sempre più giù

perso nel blu

il cielo come mare siamo noi le stelle

perché non cadi con me?

Ma ho la testa fra le nuvole

sento solo che mi sento solo se ogni volo ha il culmine

vieni e vai come il traffico e le metro

ma stasera odio cupido davvero

mi chiedevo perché

ti ha fatto scegliere me

ho il mal di te, il mal di te

tururu tururu tururu

mi vuoi bene, ma sai solo farmi male

tururu tururu tururu

ho un inverno e viene fuori anche in estate

e mi sdraio sul fondale

dove non ho il mal di mare

e mi viene il mal di te, mal di te, mal di te

tururu tururu tururu

mi vuoi bene, ma sai solo farmi male

tururu tururu tururu

ho un inverno e viene fuori anche in estate

e mi sdraio sul fondale

dove non ho il mal di mare

e mi viene il mal di te, mal di te, mal di te