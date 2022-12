L’Anima Balla di Olly ha due facce: quella urban dell’autotune e del beat sommesso e quella dance, con la cassa martellante e il basso in levare. Con questo brano il giovanissimo artista genovese tende una mano a tutti coloro che non riescono a lasciarsi andare, invitandoli a liberarsi e ad inseguire qualsiasi cosa che faccia battere il cuore.

L’Anima Balla di Olly è un brano che coniuga dance, urban e trap in un’alchimia che ha un che di originale e personale. Olly, infatti, impiega tutta la sua forza lirica e compositiva per sciogliere i nostri freni inibitori e spogliarci da ogni timidezza e vergogna.

Ciò che conta di più nella vita non è una tossica felicità che spesso diventa l’imitazione della vita degli altri: ogni giorno dobbiamo cercare la leggerezza, quella forza che ci permette di non pensare che a noi stessi per trovare l’abbandono, il respiro e silenziare tutti i nostri problemi.

Olly mette la parola al centro del brano, e il messaggio è chiaro: tutto va bene, finché “l’anima balla”. Un concetto sottolineato anche dal videoclip ufficiale in cui vediamo l’artista ballare scatenato in una camera d’albergo.

A proposito del suo brano, dice:

“Quand’è che l’anima balla? Quando si sta seguendo qualcosa che ci smuove dentro e che ci tiene vivi e innamorati nonostante le difficoltà incontrate sul percorso. Da questo modo di guardare alla musica come luce nelle proprie paure e confusioni è nato questo brano, mentre con JVLI stavamo lavorando ad altro: come se fosse stata la canzone stessa a voler essere cantata. Spero che il messaggio sia chiaro e potente per tutti coloro che lo ascolteranno, tanto quanto lo è per me: abbi il coraggio di seguire ciò che ti fa ballare l’anima”.

Olly, al secolo Federico Olivieri, è un artista genovese classe 2001.

Cresciuto nella scena rap genovese, alla sua passione per le barre Olly unisce quella per il soul che gli permette di definire la sua personalità e il suo songwriting, fino all’incontro con il producer JVLY, che segnerà per sempre le sue scelte stilistiche. Un’Altra Volta è il suo più grande successo, un vero e proprio tormentone che lo porterà sul palco del Tim Summer Hits, di Frah Quintale e Blanco.

Nel 2021 collabora con Arisa per il remix de La Notte. Dopo il singolo Fammi Morire è stato selezionato tra i finalisti di Sanremo Giovani e si esibirà il 16 dicembre con L’Anima Balla.

E ancora no

ancora non ho capito niente

e ti dirò

che c’ho provato ma non mi riesce

e vorrei spegnermi un giorno

solo per vedere chi piange nel mondo

lo so che è triste ma infondo

chi non è mai triste infondo

però ci sono delle volte in cui

sento il cuore che parla

e non conta più nulla

finché l’anima balla

non avere paura

Fede fai con calma

che la strada è lunga

finché l’anima balla

Posso fidarmi di te

oh no, oh no, oh no

che sei la fine del mondo

senza girarci attorno

dimmi se

posso fidarmi di te

oh no, oh no, oh no

che sei la fine del mondo

senza girarci attorno

dimmi se

Che cos’è questa danza

è la vita che vive

è una mamma in gravidanza

o un bambino che ride

è una foto che non ricordavo

è toccarsi per sbaglio la mano

è lasciarsi e trovarsi per caso

ma vedersi felici e capire che

c’est la vie se non vado allora fermati

ah pensaci

ballo nelle cose semplici eh

io non la vedevo ma

ho ballato insieme all’anima

ci sono delle volte in cui

sento il cuore che parla

e non conta più nulla

finché l’anima parla

non avere paura

Fede fai con calma

che la strada è lunga

finché l’anima balla

Posso fidarmi di te

oh no, oh no, oh no

che sei la fine del mondo

senza girarci attorno

dimmi se

posso fidarmi di te

oh no, oh no, oh no

che sei la fine del mondo

senza girarci attorno

dimmi se

c’est la vie se non vado allora fermati

ah pensaci

ballo nelle cose semplici eh

sento il cuore che balla e non conta più nulla

finché l’anima balla