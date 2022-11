Per cogliere il senso di Sotto Voce di Shari è sufficiente l’abbandono. La voce della giovanissima cantante classe ’02, nonché della scuderia di Salmo, si muove nel fluido di un arrangiamento che accosta la ballata urban alla malinconia delle riflessioni notturne, nell’unico momento della giornata in cui la testa di un creativo, anziché riposare, accende tutte le turbine dalle quali nascono i turbamenti esistenziali.

Ma Sotto Voce di Shari, tuttavia, non si perde nell’autocommiserazione banale delle frasi appuntate sul diario. Con questo brano l’artista di Gorizia si presenterà insieme ad altri 11 giovani talenti alla finale di Sanremo Giovani 2022 che si terrà in prima serata su Rai 1 il 16 dicembre. 3 di loro avranno accesso alla gara del Festival di Sanremo 2023 nella categoria dei Campioni.

Nel testo di Sotto Voce di Shari, la protagonista si trova di fronte ad una porta che no ha il coraggio di aprire, dunque vi guarda attraverso dal buco della serratura.

Alle spalle, da ciò che racconta con il canto, un incidente nel quale avrebbe perso la vita. Ora Shari si osserva dall’alto e assiste a tutte le conseguenze della sua morte. L’incertezza del futuro è un tema ricorrente nella produzione della giovane artista. In Flop di Salmo, infatti, Shari duetta con il rapper sardo sulle note de L’Angelo Caduto, un brano struggente che suona come un dialogo tra due innamorati da due dimensioni, una delle quali è l’aldilà.

Ciò che emerge in Sotto Voce di Shari è la straordinaria capacità vocale dell’artista, capace di mantenere il controllo del fiato limitandosi a un bisbiglio sofferto che accompagna l’ascolto in un mondo parallelo, quasi etereo, dal quale osservare chi rimane sulla terra insieme all’artista.

Parlo sotto voce

e penso a troppe cose

e quando urlo nome

poi perdo la voce

Sono davanti ad una porta

che mi fa uscire dal mondo

c’è scritto exit sopra

ed è qui in mezzo al cielo

la sfioro d’istinto la guardo

e sto qui seduta e penso

c’ho il parabrezza rotto, un ex fidanzato

una famiglia che mi sta troppo addosso

ma ci saranno solo loro al mio funerale

nient’altro

mi mancherà sicuramente il mio cane

chissà se mi riconosce poi

E parlo sotto voce

e penso a troppo cose

e quando urlo il tuo nome

poi perdo la voce

Ho deciso ma se la apro solo ogni tanto

sbircio dalla serratura

e dico che mi ci hanno spinta dentro

tanto cosa mi perdo

tanto non mi ci perdo

posso tornare quando voglio

non succede niente

E vedo mamma in lacrime

che non mi riconosce

mia sorella fa fatica a parlarmi

non mi conosce

mio padre che ne sa di me

e quel ragazzo che mi guarda da lontano

lui chi è

non ho niente attorno

sono lontani tutti

non ho fatto un ca**o

ho i sogni tutti distrutti

non non li ho vissuti

e il parabrezza è ancora rotto

quella porta mi ha distolta da tutto

ma in realtà ha distorto

E parlo sotto voce

e penso a troppe cose

e quando urlo il tuo nome

poi perdo la voce

oh oh oh oh

oh oh oh oh

oh oh oh oh

oh oh oh oh