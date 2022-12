Non c’è addio che sia scontato: questo impariamo dal testo de Le Cose Più Importanti di Will, giovane cantautore che ci regala una ballata straziante dedicata a qualcuno che oggi manca, soprattutto nelle piccole cose.

“Mi servirebbe un tuo consiglio ma non ci sei più”, basterebbe questo per entrare nel vivo dell’atmosfera de Le Cose Più Importanti di Will.

Will canta su una ballad in cui non mancano il pianoforte e i riverberi. La sua voce, filtrata dall’autotune, si fa più intensa nel ritornello in cui il giovane cantautore cerca disperatamente di inviare il suo messaggio a chi non c’è più: “Non sai cosa darei per stare un po’ con te”, canta l’artista mentre “piange pure il cielo“.

Le Cose Più Importanti di Will è in rotazione radiofonica dal 25 novembre. L’artista descrive il suo pezzo con queste parole:

“Le cose più importanti nasce in studio qualche mese fa. Il mood del pezzo mi ronzava già nella testa da un po’ e la scrittura è stata immediata e spontanea. Ispirato da una storia vera il brano racconta di una vicenda d’amore iniziata davvero presto, proprio da bambini. È un viaggio in musica in cui molte persone possono ritrovarsi e che dimostra come siano davvero le cose più importanti a rimanere, nonostante il tempo passi e molte cose cambiano, altre emozioni rimangono intatte”.

William Busetti, questo il nome di battesimo di Will, è una delle promesse del pop urban contemporaneo. Nato nel 1999 a Vittorio Veneto, in età giovanissima inizia la sua attività calcistica durante la quale ascolta tanta musica.

I suoi generi preferiti sono il british pop ma anche il cantautorato contemporaneo, senza dimenticare il rap. Ispirato da quest’ultimo stile, verso la fine del liceo Will scrive i suoi primi testi fino alla pubblicazione del suo primo EP e dei suoi primi singoli su YouTube.

Nel 2020 partecipa alle audition di X Factor e canta Estate, uno dei primi singoli ispirato da Someone You Loved di Lewis Capaldi di cui è un grande fan.

Con Le Cose Più Importanti, prodotta da Tom, Will parteciperà alla finale di Sanremo Giovani del 19 dicembre in prima serata su Rai 1.

Continua a leggere su optimagazine.com

Indietro nel tempo, oh

qui come si torna

due stelle nel cielo che

diventava rosa

mi servirebbe un tuo consiglio

ma non ci sei più

di quelli che mi davi tu

rimango da solo e

ti chiedo perdono se

ti tengo stretto e non ti lascio andare

vorrei sapere come amarmi

come hai fatto tu

come hai fatto tu

Ma ti ricordi le vacanze

ma ti ricordi le onde più alte del mondo

ti volevo dire tutto quello che pensavo

e non ce la facevo mai

perché pensavo che ci fosse il tempo

perché pensavo un giorno avrò il coraggio

invece poi ho imparato che non si rimandano mai

le cose più importanti

Dimmi che non farai tardi

e che torni almeno per cena

mi hai lasciato solo sigaretta

e il silenzio di stasera

vorrei poter riuscire ad essere come eri tu

bella come sei tu

E dimmi che te lo ricordi

di come bruciava la sabbia

e consuma la rabbia

che alla fine poi niente ci cambia

e le canzoni che cantavi non le sento più

io non le sento più

Ma ti ricordi le vacanze

ma ti ricordi le onde più alte del mondo

ti volevo dire tutto quello che pensavo

e non ce la facevo mai

perché pensavo che ci fosse il tempo

perché pensavo un giorno avrò il coraggio

invece poi ho imparato che non si rimandano mai

le cose più importanti

E piange pure il cielo

non sai cosa darei per stare un po’ con te

farti sorridere di nuovo

e piange pure il cielo

non sai cosa darei per stare un po’ con te

e farti sorridere di nuovo

Ma ti ricordi le vacanze

ma ti ricordi le onde più alte del mondo

Ma ti ricordi le vacanze

ma ti ricordi le onde più alte del mondo

ti volevo dire tutto quello che pensavo

e non ce la facevo mai

perché pensavo che ci fosse il tempo

perché pensavo un giorno avrò il coraggio

invece poi ho imparato che non si rimandano mai

le cose più importanti