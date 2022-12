Sottoterra di Sethu è potenzialmente un brano pieno di good vibes, e queste sono garantite dall’assoluta schiettezza dello storytelling del cantautore savonese. Un ritmo frenetico, parole taglienti ma che raccontano l’amore in tutta la sua crudele importanza, quella che porta il fortunato a ritrovare la strada smarrita.

Sottoterra di Sethu

Secondo Sethu, l’amore è “l’ora d’aria” in cui chiunque trova respiro da un mondo soffocante. Un rifugio, quello raccontato dall’artista, che viene descritto con lo stesso mood di As It Was di Harry Styles, Higher Power dei Coldplay e soprattutto Close To Me dei Cuore.

E l’influenza della wave britannica, in Sottoterra di Sethu, c’è tutta. Lui stesso spiega che nel suo brano ha voluto raccontare l’amore partendo dal suo “immaginario dark”, lo sfondo in cui Sethu colloca la sua dichiarazione senza scadere in illusioni né banalità.

Ecco come descrive il suo brano:

“È una dichiarazione d’amore un po’ atipica: mi piace scrivere utilizzando immagini forti che richiamino al mio immaginario dark e che creino contrasto. Ho voluto farlo anche in questo pezzo che è un brano che parla d’amore e della sua amarezza, di quando trovi una persona che ti fa stare così bene che crea un’ora d’aria in cui respirare in questo mondo così complicato e difficile”.

Sottoterra di Sethu è anche il brano che ascolteremo nella finale di Sanremo Giovani del 16 dicembre.

Chi è Sethu

Marco De Lauri, questo il nome di battesimo di Sethu, nasce a Savona nel 1997 e sin da giovanissimo scopre la sua passione per la musica.

In adolescenza si butta sul metal e il punk, ma è nell’hip hop che trova la sua più grande ispirazione. Nel 2018 inizia la sua attività con il progetto Spero Ti Renda Triste in collaborazione con Jiz, suo produttore nonché suo fratello gemello. Nel 2020 pubblica Calmo, il primo singolo per Virgin Records.

