A che ora l’annuncio dei cantanti di Sanremo 2023? La lista dei Big è in arrivo. Amadeus è pronto a svelarla oggi, domenica 4 dicembre, in diretta su Rai1. Sarà ancora una volta il telegiornale le primo canale Rai ad accogliere il direttore artistico per l’annuncio più importante dell’anno sul fronte del mondo della musica. I Campioni di Sanremo 2023 saranno tra qualche ora comunicati in via ufficiale.

L’appuntamento è su Rai1 alle ore 13.30. L’annuncio infatti avverrà nel corso dell’edizione del telegiornale delle 13.30, probabilmente in due slot da 11 artisti ciascuno. Sono infatti 22 i nomi che Amadeus ha inserito nella lista Big di Sanremo 2023 e che oggi leggerà in diretta TV.

Ai 22 così comunicati, scelti dal direttore artistico nelle scorse settimane, si aggiungeranno poi 3 giovani. Saranno i vincitori della serata finale di Sanremo Giovani attesa per il 16 dicembre al Casinò di Sanremo. Di diritto i tre vincitori della serata si aggiungeranno al cast dei Campioni di Sanremo 2023 per una competizione unica, in un’unica lista.

Neanche quest’anno quindi Amadeus ripropone la suddivisione tra Big e Nuove Proposte, a favore di un’unica gara che raccoglie i 22 artisti affermati all’interno del panorama musicale italiano e i 3 giovani emergenti per un totale di 25 artisti – tra uomini, donne e gruppi musicali – in gara nella kermesse canora.

Sanremo 2023 sarà in scena al Teatro Ariston di Sanremo e in diretta su Rai1 da martedì 7 a sabato 11 febbraio.