Tanti elementi possono essere il punto di forza di Pupille di Fiat131, il singolo con il quale il cantautore calabrese parteciperà alla finale di Sanremo Giovani venerdì 16 dicembre 2022 in diretta su Rai 1.

Pupille di Fiat131

Pupille di Fiat131 è un pop cantautorale in cui l’artista s’inginocchia di fronte alla sua musa ispiratrice e le espone le ragioni del suo amore. Lo fa, l’artista, sfruttando l’arcaico schema della rima baciata, soluzione spesso considerata banale ma che in questo caso è motivata per sottolineare la grande unione dei due protagonisti.

Le “pupille” di lei provocano in lui le “scintille” che esplodono dall’amore incondizionato, ed ecco la rima baciata che traduce in stile il bacio con il quale Fiat131 premia la sua amata, chiedendogli di restare con lui per sempre.

Chi si ama si completa, ed ecco che l’“unico cuscino” del testo diventa l’universo nel quale il cantautore sceglie di condividere con la sua lei i suoi problemi e le sue insicurezze, ma anche quegli errori che la musa gli perdona, salvandolo dal senso di colpa. L’arrangiamento è costellato di synth e pad, ma anche di colpi decisi di batteria che danno enfasi al mood con il quale Fiat131 dedica alla sua metà tutta la sua arte.

Chi è Fiat131

Fiat131 è un cantautore calabrese originario di Cosenza. Il suo nome d’arte è un omaggio al nonno Alfredo, che lo portava in giro a bordo della sua Fiat131 al suono delle canzoni di Lucio Dalla, di cui era un grande appassionato.

Seppur giovanissimo, Fiat131 ha già ottenuto grandi soddisfazioni: nell’agosto 2022 ha vinto il contest di Radio Deejay Deejay On Stage con il brano Caramelle, ma uno dei traguardi più importanti arriva con il singolo Per Sentirsi Meno Soli in duetto con Antonello Venditti.

Pupille di Fiat131 è disponibile in rotazione radiofonica dal 30 novembre.

