Quali sono i cantanti in gara a Sanremo 2023? All’annuncio ufficiale dei Big/Campioni del Festival del prossimo anno non manca ormai molto. La data della comunicazione dei nomi è già nota: è quella di domenica 4 dicembre 2022. Amadeus – direttore artistico e conduttore del Festival – sarà in collegamento in diretta con il tg 1 delle 13.30 per svelare tutti i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2023.

Tra un’indiscrezione e l’altra, si fanno sempre più spazio alcuni nomi che appaiono sempre più certi. Per le conferme definitive bisognerà attendere, ma intanto il cast di Sanremo 2023 prende forma e qualche certezza sembra apparire flebile all’orizzonte.

A Sanremo 2023 potrebbe esserci Tananai, il cui nome è sempre stato tra quelli fissi tra le varie indiscrezioni. Ma anche Giorgia: vista la partecipazione di Elisa, lo scorso anno, quest’anno si ipotizza la presenza di un’altra grande voce femminile della musica italiana e si punta sul nome di Giorgia.

I cantanti in gara a Sanremo 2023

Le indiscrezioni più fondate sui cantanti in gara a Sanremo 2023 al momento risguardano i nomi di Giorgia e di Tananai ma si parla molto anche di Marco Mengoni che il prossimo anno è atteso con la terza parte del suo progetto discografico. Quale palco migliore per lanciarlo?