Prima di ascoltare Tua Amelie di Noor dobbiamo fare un bel respiro, perché il brano ci racconta un inferno che sentiamo ancora troppo distante. Tra accordi di pianoforte, pad e riverberi inquietanti, Noor racconta un abuso in tutte le sue sfumature, dalla paura alla rabbia, fino alla perdita di sé e alla consapevolezza.

Tua Amelie di Noor

Tua Amelie di Noor si apre con atmosfere sommesse. La voce della giovanissima artista spesso singhiozza, quasi per non risvegliare la belva che minaccia la protagonista del brano. La Amelie del titolo è la vittima che subisce la violenza del suo carnefice, che prima annienta la sua carne e le sue forze per poi ridurla ad una prigione emozionale dalla quale non riesce più ad uscire.

Noor diventa la voce della coscienza di Amelie, alla quale parla con affetto e comprensione per non farla sentire sola e finita.

“È un grido di aiuto e di liberazione allo stesso momento. È la mia storia e quella di tante ragazze. In questa canzone c’è sicuramente un po’ della mia sofferenza che ho cercato nel tempo, grazie alla musica, di trasformare in consapevolezza di chi sono e di chi voglio essere. La musica per me è: costante, necessità, libertà. La mia musica è il connubio dei 2 mondi che mi porto dentro, che sono quelli della mamma e papà. Il primo è un mondo emotivo, l’anima. Il secondo è un mondo razionale, il corpo”.

Chi è Noor

Il nome completo di Noor è Noor Amelie Mocchi. Nata in Kurdistan nel 2004 da madre autoctona e padre bergamasco, cresce fin da piccola tra due ricche culture che influenzano inevitabilmente le sue passioni.

Studia canto e pianoforte, e scrive le sue canzoni. Nel 2021 ha partecipato alla serie Tu Non Sai Chi Sono Io e ha lanciato il suo primo singolo Respiro seguito lo stesso anno da A Quando. Nel frattempo è impegnata nella scrittura del suo primo album.

Con Tua Amelie partecipa alla Finale di Sanremo Giovani che andrà in onda il 16 dicembre in prima serata su Rai 1.

Testo

Distruggimi

prima che riesca a vederti di schiena

quando mi guardi quei pochi secondi

diventano un invito a cena Dolce Amelie

dicevi così

occhi lucidi bruciano ancora

sei fatta così

ma non stringermi

ho bisogno di cadere sola

ma ti ho fatto più male di me

per salvarti

Amelie Puoi cercarmi sul tardi

avrai fame a guardarmi

hai lasciato veleno Chanel

luce blu e tanti graffi

saprai ricordarti

di strade che portano a me

oh Amelie, Amelie

resta la stessa

la stessa Amelie

la stessa Amelie,

tua Amelie. Non mi hai spogliato solo col pensiero

ma se ci penso metto l’odio in tasca

forse davvero non valevi il tempo

di riconoscerti in mezzo a una festa

vestito corto solo per piacerti

diamanti addosso sono maledetti

che ci siamo detti

stringi forte i denti

e

Amelie, proteggiti Però hai fatto più male tu a me

per salvarti

Amelie Puoi cercarmi sul tardi

avrai sete a guardarmi

hai lasciato due gocce Chanel

luce blu e tanti schiaffi

saprai ricordarti

di strade che portano a me

Oh Amelie, Amelie

resta la stessa,

la stessa Amelie

la stessa Amelie

tua Amelie. Chiusa dentro una stanza

Amelie, non ti basta?

Hai paura di tirarti su

ma se poi non ti passa

Amelie le tue labbra

si chiudono e non ridi più

e sei bellissima per chi ti guarda

sei tua e di nessun’altra

e sei bellissima anche senza forze

sei tua solo se ne hai voglia Puoi cercarmi sul tardi

avrai fame a guardarmi

hai lasciato veleno Chanel

luce blu e tanti graffi

saprai ricordarti

di stanze che portano a me

oh Amelie, Amelie

resta la stessa

la stessa Amelie

la stessa Amelie,

tua Amelie.

Continua a leggere su optimagazine.com