Ci sarà anche Francesca Fagnani a Sanremo 2023: l’annuncio del direttore artistico avviene in diretta nella prima puntata del nuovo show di Fiorello, su Rai2.

Viva Rai 2 si apre a suon di Sanremo e non è questo l’unico spoiler che emerge nel corso del primo appuntamento. Viene svelato anche che i Cugini di Campagna saranno in gara al Festival con un brano scritto per loro da La Rappresentante di Lista.

“È un onore, una felicità enorme”, le parole di Francesca Fagnani sul nuovo incarico in Rai. Ma cosa farà al Festival di febbraio? Sarà una delle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco e sarà presente in una delle cinque serate.

Il suo nome si aggiunge a quello di Chiara Ferragni, influencer ed imprenditrice digitale, nota anche per essere la moglie di Fedez. La Ferragni sarà sul palco per due serate, la prima e l’ultima, mentre la Fagnani calcherà il Teatro Ariston in un delle altre serate – la seconda, la terza o la quarta.

La conduttrice di Belve era in collegamento in diretta in videochiamata con Viva Rai2 e si è prestata a qualche gag con Fiorello. “Che belva si sente?”, ha chiesto al Mattatore. “Mi sento un topo, un pulcino nero”, la risposta di Fiorello.

Raggiunta poi telefonicamente dall’agenzia di stampa Ansa per un commento, la Fagnani ha spiegato di non aver ancora concordato nulla con Amadeus ma i due parleranno a breve del suo ruolo sul palco. “Non so ancora nulla, con Amadeus parleremo a brevissimo, ho raccolto con gioia enorme questo onore grandissimo”, ha commentato. Per i dettagli bisognerà attendere ancora qualche settimana, o forse di più.