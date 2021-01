Le sconquassate tabelle di marcia del 2020 ci hanno insegnato a prendere con le pinze qualsiasi notizia di rinnovo, avvio delle riprese e debutto delle serie tv. Fatte queste premesse, e preparati all’idea di dire addio ad alcune splendide produzioni, nulla ci impedisce di soffermarci sulle più attese serie tv in uscita nel 2021. A meno di nuovi stop prolungati e di una recrudescenza della pandemia, infatti, la panoramica delle novità in arrivo su reti e piattaforme streaming nei prossimi mesi offre già più di un motivo d’entusiasmo.

Bel-Air (Peacock)

La piattaforma streaming di NBCUniversal si prepara a proporre al pubblico un remake contestato in partenza: la rivisitazione in chiave drammatica di Willy, il Principe di Bel-Air. A 25 anni dalla conclusione della sitcom che avrebbe lanciato la carriera di Will Smith, dunque, Quincy Jones e altri produttori della serie originale torneranno a riflettere – seppur da una prospettiva radicalmente diversa – sui conflitti, le emozioni e i pregiudizi legati alla vita delle comunità afroamericane negli Stati Uniti.

Friends Reunion Special (HBO Max)

Potranno esserci centinaia di serie tv in uscita nel 2021, ma poche saprebbero generare l’hype di una reunion del cast di Friends. E non solo per la devozione del nucleo duro dei fan della prima ora. L’arrivo della sitcom su Netflix ha riacceso l’interesse per una serie che, a dispetto di confronti con produzioni più recenti e critiche su un umorismo invecchiato male, resta un punto di riferimento per tutti gli amanti della comedy. Lo speciale promesso da HBO Max, rimandato più e più volte, dovrebbe finalmente vedere la luce nel 2021.

Impeachment: American Crime Story (FX)

La fortunata serie antologica prodotta da Ryan Murphy prova a eguagliare il successo delle prime due stagioni con un racconto romanzato del Sexgate e della relazione clandestina tra Monica Lewinsky e Bill Clinton. Impeachment: American Crime Story sarebbe dovuta arrivare in corrispondenza delle elezioni statunitensi di novembre 2020, ma il perdurare della pandemia ha imposto più di un rinvio. La produzione, iniziata a novembre e già sospesa per alcuni casi di positività al Coronavirus, riprenderà a metà gennaio. Il già emozionante cast della serie comprende Sarah Paulson (Linda Tripp), Beanie Feldstein (Monica Lewinsky), Annaleigh Ashford (Paula Jones), Clive Owen (Bill Clinton) e Betty Gilpin (Ann Coulter).

Inventing Anna (Netflix)

Il fresco arrivo di Bridgerton è solo un assaggio: Shonda Rhimes porterà infatti su Netflix una tra le più attese serie tv in uscita nel 2021. Inventing Anna è ispirata a un racconto pubblicato sul New York Magazine nel 2018 e segue le vicende di Anna Delvey, una donna capace di farsi spazio sulla scena della New York bene fingendo di essere una ricca ereditiera tedesca. Inventing Anna vedrà impegnata Shonda Rhimes nei panni di sceneggiatrice, e sarà la prima volta dai tempi del finale di Scandal. Tra gli interpreti già annunciati figurano Julia Garner (Anna Delvey), Anna Chlumsky, Laverne Cox, Katie Lowes, Jeff Perry e Anna Deavere Smith.

Lisey’s Story (Apple TV+)

L’ambizione di Apple TV+ è ormai nota, e non stupisce che su questa piattaforma arrivi nel 2021 l’adattamento dell’ennesimo bestseller di Stephen King. La vera novità è che lo scrittore sceneggerà gli otto episodi di Lisey’s Story e ne sarà produttore al fianco di J.J. Abrams, con il quale ha già collaborato alla miniserie Hulu 22.11.63. La storia è quella di una donna (Julianne Moore) costretta a riconsiderare ciò che credeva di sapere del marito.

Nine Perfect Strangers (Hulu)

Le ipotesi su una possibile terza stagione di Big Little Lies continuano a rincorrersi. Quel che è certo è che nel 2021 arriverà sugli schermi di Hulu l’adattamento di un altro romanzo di Liane Moriarty, Nine Perfect Strangers. David E. Kelley tornerà così a collaborare con Nicole Kidman, protagonista nei panni di una donna che gestisce un centro benessere e, con il suo lavoro, promette di rinvigorire i corpi e le menti di nove perfetti estranei. Alcuni di essi saranno interpretati da Melissa McCarthy, Luke Evans, Michael Shannon, Manny Jacinto, Regina Hall e Samara Weaving.

The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

La nuova serie limitata scritta, diretta e prodotta da Barry Jenkins e ispirata al romanzo La Ferrovia Sotterranea di Colson Whitehead è tra le più chiacchierate serie tv in uscita nel 2021. Thuso Mbedu interpreta Cora, Chase W. Dillon veste i panni di Homer e Joel Edgerton quelli di Ridgeway. Gli eventi narrati riguardano il viaggio della giovane Cora alla disperata ricerca di libertà in un Sud pre-guerra civile americana. Dopo essere fuggita dalla sua piantagione in Georgia per cercare la celebre Ferrovia Sotterranea, Cora scopre che non si tratta di una mera metafora, ma di una vera e propria ferrovia piena di ingegneri e guide, costruita in un sistema segreto di tunnel e binari sotto il terreno sudista.

Dexter (Showtime)

In un anno in cui la serialità si è scoperta più affamata che mai di remake, reboot e revival, il ritorno di Dexter sulle scene è più un’opportunità che un’operazione nostalgia. Lo showrunner delle prime quattro stagioni, Clyde Phillips, tornerà a collaborare con Michael C. Hall per quella che, anticipano, sarà una grande opportunità di scrivere un secondo finale. E in effetti molti fan della serie hanno accolto con gioia la notizia del revival di Dexter, convinti che questa volta Showtime non sprecherà la chance di correggere gli errori di uno dei finali di serie più contestati di sempre.