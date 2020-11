Programmata per la scorsa primavera e rimandata più volte a causa della pandemia, l’attesissima reunion di Friends si farà, ma non subito.

Dopo continui rinvii a causa della dell’emergenza sanitaria che ha colpito gli Stati Uniti e Los Angeles, dove avrebbe dovuto tenersi la registrazione della reunion di Friends, ora è emersa finalmente una data che sembrerebbe certa.

A comunicarla è Matthew Perry, l’interprete di Chandler nella serie, che ritroverà tutti gli altri membri del cast – Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt Leblanc (Joey) e David Schwimmer (Ross) – solo il prossimo anno.

Stando a quanto rivelato da Perry in un Twitter, infatti, la reunion di Friends non sarà girata prima di marzo 2021. Di conseguenza potrebbe debuttare su HBO Max la prossima primavera: si tratta a tutti gli effetti di uno slittamento di un anno del grande evento che avrebbe dovuto lanciare l’arrivo di tutte le stagioni della serie sulla piattaforma streaming di HBO.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that’s the way I like it! — matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020

Quest’evento è la prima riunione a tutti gli effetti con l’intero cast principale della serie da quando la sit-com è terminata nel 2014 con la decima stagione: c’era stato un precedente per un omaggio televisivo al regista James Burrows, ma in quel caso proprio Matthew Perry era risultato assente perché impegnato a Londra. Stavolta invece ci saranno proprio tutti, il sestetto di amici protagonisti della serie e probabilmente anche altri attori che hanno impersonato personaggi ricorrenti si ritroveranno negli studi di Warner Bros per una reunion di Friends in omaggio ai 25 anni dello show ricorsi nel 2019 e per promuovere l’arrivo dell’intera serie su HBO.

Come già anticipato in precedenza, si tratterà di un format non sceneggiato, in cui gli attori non interpreteranno i loro personaggi ma saranno loro stessi, parleranno della loro esperienza nella serie e ripercorreranno i 10 anni di Friends che hanno fatto la storia della televisione rendendoli dei divi del piccolo schermo (star da un milione di dollari a episodio).