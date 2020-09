Le riprese di American Crime Story: Impeachment sarebbero dovute iniziare la scorsa primavera, ma il lungo stop imposto dalla pandemia all’intero settore dell’intrattenimento ha costretto a una sospensione di cui solo ora si intravede la fine. Il via alla produzione della terza stagione della serie antologica FX è fissato infatti per l’inizio dell’autunno, ma farà comunque slittare l’arrivo dei nuovi episodi al 2021.

American Crime Story: Impeachment rievocherà – romanzandoli – gli eventi del Sexgate, lo scandalo causato dalla relazione fra Bill Clinton e Monica Lewinsky durante il secondo mandato del presidente democratico. La sceneggiatura, elaborata da Sarah Burgess, è ispirata al bestseller di Jeffrey Toobin A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President. I produttori esecutivi saranno Ryan Murphy, Monica Lewinsky, Nina Jacobson, Brad Simpson, Brad Falchuk, Larry Karaszewski, Scott Alexander, Alexis Martin Woodall, Sarah Paulson e Sarah Burgess.

Il via alle riprese dovrebbe chiudere una gestazione molto lunga e travagliata, durante la quale FX e i produttori si sono visti costretti a rimediare a tutta una serie di ripensamenti, polemiche e defezioni. Anzitutto l’indecisione di Ryan Murphy, che dopo aver scelto il saggio di Toobin ha imposto lo stop allo sviluppo del progetto per il mancato coinvolgimento di Monica Lewinsky.

Coinvolta quest’ultima nel ruolo di produttrice, si è stabilita la data di rilascio, fissata in principio per il 27 settembre 2020, ma subito scartata nella remota ipotesi che la serie potesse influenzare i risultati elettorali. Negli ultimi mesi, poi, Hannah Fidell e Richard Shepard hanno rinunciato rispettivamente ai ruoli di regista e produttore esecutivo, il secondo appena rimpiazzato da Michael Uppendahl.

D’altra parte, la lunga attesa per il via alla produzione ha permesso di affinare il cast di American Crime Story: Impeachment, di cui si conoscono ormai la maggior parte degli interpreti. La serie vedrà coinvolti Beanie Feldstein (Monica Lewinksy), Clive Owen (Bill Clinton), Sarah Paulson (Linda Tripp), Annaleigh Ashford (Paula Jones), Billy Eichner (Matt Drudge) e Betty Gilpin (Ann Coulter).

Gli stati d’animo in vista dell’avvio delle riprese appaiono almeno in parte contrastanti. Beanie Feldstein, ad esempio, ha dichiarato in un’intervista a Variety di essere ansiosa di lavorare con Sarah Paulson. La amo più di – Sono sempre stata la sua fan numero uno. Penso di aver modellato la mia vita sulla sua in ogni modo possibile. È così divertente e calorosa e generosa, e quindi il semplice fatto di condividere questo percorso con lei è estremamente entusiasmante, ha detto.

Sarah Paulson, dal canto suo, sembra temere che le misure anticontagio imposte dalla pandemia possano alterare l’esperienza dell’intero team sul set. Voglio che [il ritorno sul set] sia sicuro, e prima dell’arrivo di questo momento vorrei che il mondo nel suo complesso ripensasse il modo di gestire la situazione e facesse dei veri passi in avanti per aiutarci ad affrontarla, ha confidato a Variety.

Presto tornerò al lavoro, ma devo dire che le nostre discussioni sul ritorno alla normalità escludono completamente l’elemento più delizioso, ossia ritrovarci e stare insieme. […] L’entusiasmo collettivo e quel sentimento che avverti, il fatto di star davvero facendo qualcosa con queste persone e sentire che sono coinvolte quanto te, quella specie di vibrazione… Non so come faremo ad avvertirla con mascherine, guanti, separatori, dispositivi vari, ha aggiunto. Il cameratismo e il senso di comunità vanno tenuti in considerazione, bisogna capire quali saranno e come si farà a far funzionare le cose.