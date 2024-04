Conviene stare alla larga dal nuovo finto SMS Netflix che fa riferimento all’account sospeso per qualche problema accorso con il metodo di pagamento per il servizio. In questi giorni e ore, una comunicazione truffaldina sta circolando moltissimo sui telefoni degli italiani, come riportato anche sui canali social della Polizia Postale. Meglio dunque comprendere come si sviluppa questa trappola ordita di certo da cyber criminali, per comprenderla e dunque evitarla.

Il nuovo finto SMS Netflix ha il solito tono allarmistico. Chi viene raggiunto dal messaggio, in effetti, si preoccupa di non veder rinnovato il proprio abbonamento mensile per colpa di qualche problema tecnico relativo al proprio metodo di pagamento. Per questo motivo, cade nella vera e propria trappola del collegamento interno alla nota. Quest’ultimo niente ha a che fare con la ben conosciuta piattaforma ma ne è un suo clone quasi perfetto. La somiglianza è più che sufficiente per indurre il malcapitato di turno in errore: sembra infatti di raggiungere la consueta scheda profilo del sito ufficiale di Netflix appunto e qui si tendono a fornire i dati personali, compresi quelli sensibilissimi della propria carta di credito. Arrivati a questo punto, la truffa dei criminali è compiuta: il furto delle informazioni avrà dei risvolti di certo non positivi per i poveri clienti.

Proprio per quanto appena riferito, l’ultimo degli SMS Netflix andrebbe cestinato immediatamente. Fornire dati personali su un sito farlocco si trasformerebbe di certo in un pericolo per le proprie finanze. Ad esempio, inviando gli estremi di carte di credito o conti bancari, si potrebbe assitere ad ammanchi non autorizzati ai propri risparmi, a transazioni di qualsiasi tipo e di certo non volute. Meglio dunque non dar peso alla nota, cestinarla e magari mettere in giuardia chiunque del pericolo e tenere pure presente che in futuro potrebbero essere messi in campo tentativi simili.

Continua a leggere su optimagazine.com