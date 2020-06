7 libri da leggere in estate da cui saranno tratte delle serie tv

Restrizioni anticontagio permettendo, nei prossimi mesi Hollywood tornerà al lavoro su un discreto numero di serie tv adattate da recenti casi editoriali e grandi classici della narrativa. I romanzi si rivelano in questi anni più che mai una fonte inesauribile di spunti per la tv dello streaming, alla continua ricerca di storie che possano far presa su un pubblico sempre più esigente.

Ad eccezione di alcune produzioni già terminate, è difficile anticipare con esattezza il momento in cui queste serie tv possano debuttare su grandi network e piattaforme di streaming. L’estate offre dunque una buona occasione di ingannare l’attesa e farsi trovare pronti leggendo almeno alcuni dei titoli di cui è previsto l’adattamento tv nei prossimi mesi.

Il Mondo Nuovo (Brave New World)

Il Mondo Nuovo è un romanzo fantascientifico del 1932 e l’opera più popolare di Aldous Huxley. La storia è ambientata nel 2540 – l’anno di Ford 632 – in un mondo reduce da una guerra devastante e diviso in stati governati da G Mondiali. In questa società fortemente gerarchizzata si sviluppano le distopie immaginate da Huxley e riconducibili ai temi dell’eugenetica e del controllo mentale, in cui si esalta la produzione in serie di stampo fordiano fino a farne una religione.

Da Il Mondo Nuovo è tratto il drama fantascientifico NBCUniversal Brave New World, una serie che immagina una società utopica capace di raggiungere la pace e la stabilità attraverso il divieto di monogamia, privacy, denaro, famiglia e storia. Fra gli interpreti figurano Jessica Brown Findlay, Harry Lloyd, Alden Ehrenreich, Hannah John-Kamen, Demi Moore.

La Notte e il Giorno (I Know This Much Is True)

La Notte e il Giorno è il romanzo di Wally Lamb alla base di I Know This Much Is True, adattamento già andato in onda su HBO ma ancora inedito in Italia. A nutrire una delle migliori serie tv del 2020 è la storia di Thomas e Dominick, gemelli dalle vite profondamente diverse. Thomas entra ed esce da vari istituti psichiatrici, mentre Dominick conduce una vita quieta ma non meno dolorosa, intrappolata fra i doveri morali nei confronti del fratello e alcuni insuperabili drammi familiari.

Nella serie tv I Know This Much Is True è Mark Ruffalo a interpretare magistralmente i ruoli di entrambi i fratelli, più che mai agli antipodi eppure uniti da un legame incancellabile. La drammaticità della storia e le ottime interpretazioni del cast, composto fra gli altri da Kathryn Hahn e Rosie O’Donnell, fanno della serie un prodotto assolutamente all’altezza del romanzo cui si ispira.

Parlarne Tra Amici (Conversations With Friends)

Il successo di Persone Normali, miniserie disponibile in Italia su StarzPlay, ha convinto Hulu e BBC a blindare anche Parlarne Tra Amici, altro caso editoriale firmato Sally Rooney. La storia è quella di Frances e Bobbi, strette da un legame d’amore che col tempo diventa ambivalente amicizia, per poi intrecciarsi alle vite di Nick e Melissa, coppia sposata che proprio nelle due giovani trova nuovi spunti di discussione, riflessione, vita.

Appena commissionata e dunque impossibile da situare nel tempo, Conversations With Friends traslerà sullo schermo il romanzo d’esordio di una delle giovani voci più apprezzate del nuovo millennio, e già accostata alla profondità psicologica di grandi autrici come Sylvia Plath, Zadie Smith ed Elena Ferrante.

Nine Perfect Strangers

All’autrice di Big Little Lies – Piccole Grandi Bugie si deve anche Nine Perfect Strangers, romanzo del 2018 da cui sarà tratta una serie tv scritta da David E. Kelley, John-Henry Butterworth e Samantha Strauss e interpretata da Nicole Kidman, Melissa McCarthy e Manny Jacinto. Nelle pagine di Nine Perfect Strangers Liane Moriarty racconta la storia di nove persone in un remoto ritiro.

Alcune intendono perdere peso, altre vogliono voltare pagina, altre ancora non osano ammettere neppure a sé stesse i motivi della propria partecipazione al ritiro. Ma fra coccole e lusso, quiete e meditazione, a sorprenderle davvero arriveranno dieci giorni del tutto imprevisti e carichi di incertezze e difficoltà di vario genere.

Quello Che Non Ti Ho Mai Detto (Everything I Never Told You)

Tanti Piccoli Fuochi è un romanzo appassionante da cui è stata tratta l’altalenante Little Fires Everywhere, miniserie Hulu disponibile in Italia su Amazon Prime Video. Sulla scia di questi successi è stato commissionato l’adattamento di un altro dei romanzi di Celeste Ng, Quello Che Non Ti Ho Mai Detto.

Il lavoro d’esordio della scrittrice è una storia carica di ansie e dubbi, causa e soprattutto conseguenza della tragedia che colpisce la protagonista: la morte della figlia adolescente. La scoperta di questo terribile evento mina infatti la sicurezza della donna, e in un crescendo di adrenalinico orrore spinga a riflettere e riconsiderare l’apparente normalità di tanti gesti e situazioni.

Il Complotto Contro l’America (The Plot Against America)

Già in onda su HBO e attesa il 24 luglio su Sky Atlantic e NOW TV, Il Complotto Contro l’America è la miniserie tratta dall’omonimo romanzo di Philip Roth – The Plot Against America il titolo originale. In questa inquietante ucronia l’autore si domanda cosa sarebbe successo se Charles Lindbergh, celebre aviatore dalle altrettanto note simpatie naziste e antisemite, avesse sconfitto Teddy Roosevelt alle elezioni presidenziali del 1940.

Il clima di ansia generalizzata e odio antisemita si riflette sulle vicende di una famiglia ebraica di Newark, improvvisamente consapevole di non essere abbastanza americana e di doversi preparare alle peggiori eventualità possibili. Nel cast della serie HBO spiccano Winona Ryder, John Turturro, Zoe Kazan e Morgan Spector.

Circe

In Circe Madeline Miller spazza via quanto si è sempre detto della maga di Omero, figura mitologica spesso ridotta all’amore per Odisseo e alla crudele trasformazione dei suoi compagni in maiali. Il bestseller internazionale di Miller traccia invece una figura di umana complessità e divina determinazione, determinatamente femminista nell’agire e allo stesso tempo quasi borghese nei desideri cullati in fondo al cuore.

La miniserie HBO Max, commissionata già da mesi ma di cui non si conosce ancora lo stato della produzione né gli interpreti coinvolti, fa suo il punto di vista moderno e ricco di sfaccettature su Circe. La dea è infatti capace di elevarsi dallo status di ninfa esule e infelice per farsi artefice del proprio destino, una forza della natura volitiva e ambiziosa abbastanza da sfidare mostri, titani e dei, e onesta quanto basta da aprirsi all’amore degli umani.