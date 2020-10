Il revival di Dexter non sarà una nuova stagione. Smorza l’entusiasmo dei fan lo showrunner Clyde Phillips che ha sottolineato il fatto che questa che presto entrerà in produzione non è proprio la stagione nove della serie Showtime bensì sarà un’altra occasione per loro per scrivere il finale mentre per i fan è una sorta di sliding door che permetterà loro di vedere cosa sarebbe successo a Dexter se la sua scelta fosse stata un’altra. Inutile dire che le parole di Phillips aprono così un ventaglio di opportunità nella scelta dei momenti da ricalcare ma anche sul possibile cast presente in questo revival di Dexter.

Lo showrunner Clyde Phillips ha detto in una recente intervista nel podcast TV Top 5 di THR: “Questa non è la stagione nove di Dexter. Questa è stata un’opportunità per scrivere un secondo finale per lo spettacolo…Fondamentalmente iniziamo da zero. Vogliamo che questa non sia la stagione di Dexter 9. Sono passati dieci anni e lo spettacolo rifletterà quel passaggio di tempo“.

Alla fine lo showrunner ammette anche che sia lui che Michael C. Hall hanno deciso di dire sì al progetto proprio per amore di quei fan che sono rimasti delusi dal frettoloso finale dell’ottava stagione e che avrebbe preferito vedere Dexter fare altro e non di certo ritagliarsi un posto nel bosco per evitare tentazioni e tenere a freno così i suoi istinti. Ma siamo sicuri che questo nuovo finale sarà migliore di quello?

Il revival di Dexter riceverà 10 episodi che andranno in onda su Showtime nel 2021 e lo stesso presidente della rete Gary Levine ha spiegato: “Dexter è una serie così speciale, sia per i suoi milioni di fan che per Showtime.. Rivisiteremmo questo personaggio unico solo se riuscissimo a trovare un approccio creativo che fosse veramente degno della serie brillante e originale. Bene, sono felice di annunciare che Clyde Phillips e Michael C. Hall l’hanno trovato e non vediamo l’ora di girarlo e mostrarlo al mondo!”. Adesso non ci rimane da capire come reagirà questo “mondo”.