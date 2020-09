Se nei giorni scorsi il reboot di Willy Il Principe di Bel Air sembrava ancora un lontano miraggio, adesso tutto è cambiato. Will Smith ha annunciato che la serie di cui sarà il produttore esecutivo, ha trovato casa: è stata Peacock ad ordinare ben due stagioni. La versione drama della famosa sitcom anni ’90 si baserà su un trailer parodia virale del 2019 e regalerà al pubblico una versione più drammatica del famoso viaggio che Willy ha fatto lasciando la sua città e la sua famiglia per approdare a Bel-Air, piacerà al pubblico?

Peacock ha descritto il reboot di Willy Il Principe di Bel-Air come un “dramma serializzato di un’ora della sitcom degli anni ’90 che si appoggia alla premessa originale: il complicato viaggio di Will dalle strade di Filadelfia occidentale alle dimore recintate di Bel-Air . Con una visione reinventata, Bel-Air si immergerà più a fondo nei conflitti, nelle emozioni e nei pregiudizi intrinseci che erano impossibili da esplorare completamente in un formato di sitcom di 30 minuti, pur continuando a fornire spavalderia e cenni allo spettacolo originale “.

Sarà curioso vedere l’altro lato di questo viaggio che, in fondo, ha salvato la vita di Willy, ma che porterà con sé tutti i temi caldi di questo periodo tra integrazione, emarginazione e violenza. Morgan Cooper, che ha ideato il trailer della parodia che ha ispirato il reboot, sarà anche il regista, co-sceneggiatore e co-produttore esecutivo insieme allo showrunner e sceneggiatore Chris Collins.

Ecco il video che ha ispirato il reboot:

Ad annunciare l’inizio dei lavori e la rete che si è aggiudicata il reboot ci ha pensato lo stesso Will Smith in un video pubblicato sul suo canale YouTube qualche ora fa spiegando ai fan e rivolgendosi ai colleghi sceneggiatori e produttori:

“Abbiamo appena concluso ufficialmente l’accordo con Peacock con un ordine di due stagioni. Lavoro in questo settore da 30 anni e non succede mai. Hanno ordinato due stagioni complete di Bel-Air in base alla qualità del campo e al lavoro che avete svolto. Quindi voglio dire congratulazioni. Sono entusiasta”.

I fedelissimi alla versione e ai protagonisti originali, invece, potranno ripiegare sulla reunion annunciata da HBO Max in cui la maggior parte del cast potrà ricordare e discutere dello show cult anni ’90. Nello speciale ci saranno Will Smith, Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Aunt Viv No.2), DJ Jazzy Jeff (Jazz) e Alfonso Ribeiro (Carlton).