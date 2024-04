Il romanzo di Holly Jackson, “Come uccidono le brave ragazze” diventerà una serie TV di Netflix. “A Good Girl’s Guide to Murder”, questo il titolo originale del libro, è un adattamento di proprietà della BBC Three, i cui diritti sono stati acquistati dalla piattaforma di streaming con la N.

Come uccidono le brave ragazze, è stato adattato dallo sceneggiatore Poppy Cogan e diretto da Dolly Wells. Il ruolo della protagonista, Pip Fitz-Amobi, è interpretato da Emma Myers, nota per essere Enid Sinclair nella serie televisiva “Mercoledì”.

La trama segue la storia della ragazza, che indaga sulla morte di una sua compagna di scuola, Andie Bell, scomparsa 5 anni prima, uccisa presumibilmente dal suo fidanzato dell’epoca Sal Singh. Pip, però, è determinata a far luce sul misterioso caso.

Altri attori che compongono il cast della serie sono:

Zain Iqbal

Anna Maxwell Martin

Gary Beadle

