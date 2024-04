Netflix ha lanciato, tramite il suo canale Youtube il primo trailer ufficiale di Cent’anni di solitudine, la serie tratta dal capolavoro, uscito nel 1967, del premio Nobel per la Letteratura Gabriel Garcia Marquez, proprio in occasione del decennale della sua morte, avvenuta il 17 aprile del 2014.

Nelo 2019 la piattaforma di streaming aveva acquistato i diritti dell’opera per realizzare quello che è il suo primo adattamento televisivo.

Come riporta Deadline, la serie è scritta da José Rivera, Natalia Santa, Camila Brugés, María Camila Arias e Albatrós González. Realizzata in lingua spagnola, è stata girata in Colombia con il sostegno della famiglia di Marquez, il cui acclamato romanzo ha venduto oltre 50 milioni di copie ed è stato tradotto in 40 lingue.

I sedici episodi sono diretti da Alex García López e Laura Mora. Tra gli interpreti che compongono il cast della serie troviamo: Claudio Cataño (Buendía), Jerónimo Barón (giovane Aureliano Buendía), Marco González (Jose Arcadio Buendía), Leonardo Soto (figlio di José Arcadio), Susana Morales (Úrsula Iguarán), Ella Becerra (Petronila), Carlos Suaréz (Aureliano Iguarán), Moreno Borja (Melquiades), Santiago Vásquez (Aureliano Buendía adolescente).

Cent’anni di solitudine, secondo Netflix, “è uno dei progetti più ambiziosi fino ad oggi realizzati in America Latina, realizzato dagli artisti più talentuosi della Colombia e dell’America Latina”.