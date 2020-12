La finale di X Factor 2020 è attesa per giovedì 10 dicembre in diretta su Sky Uno, su Now TV e in chiaro su TV8 con la conduzione di Alessandro Cattelan. Sarà suddivisa in tre parti, al termine di ogni blocco un concorrente lascerà il programma.

Si parte con la fase dei duetti: i finalisti sono chiamati a duettare con i rispettivi giudici di categoria sulle note di un brano scelto dal giudice in questione.

Al termine della prima fase, un concorrente lascerà il programma e in 3 approderanno alla seconda manche che prevede il best of di ogni finalista. I concorrenti avranno a disposizione sul palco 4 minuti ciascuno per proporre un best of composto da 3 canzoni presentate nel programma, tra inediti e cover.

Dopo la seconda fase un altro concorrente verrà eliminato e sarà ufficialmente il terzo classificato dell’edizione enumero 14 di X Factor Italia. Gli altri due concorrenti affronteranno lo scontro finale.

L’ultima parte della finale di X Factor 2020 prevede l’esibizione su un inedito. I due finalisti sceglieranno un inedito a testa. Dopo le performance verrà proclamato il vincitore di X Factor 2020.

I duetti dei finalisti con i giudici

La prima parte della finale di X Factor 2020 prevede i duetti dei concorrenti con i giudici di categoria. Casadilego e Hell Raton duetteranno sulle note di Stan di Eminem e Dido.

Blind ed Emma Marrone canteranno La Fine di Nesli nella versione di Tiziano Ferro.

Little Pieces of Marmelade e Manuel Agnelli proporranno Veleno degli Afterhours.

N.A.I.P. duetterà con Mika e sulle note di Lollipop di Mika.

I quattro concorrenti rimasti in gara sono tutti certi di esibirsi nella prima parte della finale di X Factor 2020. Solo al termine della prima manche, infatti, ne verrà eliminato uno, che perderà il diritto di accedere alle altre due fasi.

Gli inediti dei finalisti di X Factor 2020

Due dei quattro finalisti arriveranno a disputare l’ultimo scontro. Nella terza fase della finale di X Factor 2020, i due concorrenti rimasti in gara proporranno un inedito ciascuno.

Queste le scelte dei cantanti, qualora dovessero superare i primi due step della serata:

Blind canterà Cuore Nero;

Casadilego canterà Vittoria;

Little Pieces of Marmelade canteranno One Cup Of Happiness;

N.A.I.P. canterà Oh Oh Oh;

Gli ospiti della finale di X Factor 2020

Tanti sono gli ospiti della finale di X Factor 2020, a partire dai Negramaro che saranno sul palco con Madame per un duetto d’eccezione.



Nella finale di X Factor 2020 vedremo anche Sofia Tornambene in quanto vincitrice in carica del talent show. Sofia ha trionfato lo scorso anno ed è presenta nell’ultima puntata del talent show per il passaggio del testimone.

Il televoto di X Factor 2020

Il televoto di X Factor 2020 è gratuito anche per la puntata finale. Si può votare da web, app, Twitter, smartwatch e decoder Sky. Tutte le informazioni sul televoto di X Factor sono disponibili in questo articolo.